Об этом в программе "Что это было?" с Сергеем Лещенко на 24 канале рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. Он предположил, что теперь олигархи будут активно и даже агрессивно пытаться ослабить власть.

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"Видимо, этот закон объединил некоторых олигархов и помирил их, даже тех, которые конфликтовали между собой, создав определенного оппонента", – заявил он.

Кто стал оппонентом для олигархов

По словам Геруса, речь идет о власти, которая может окончательно принять документ. Вследствие этого олигархи рискуют пострадать.

Также им будет трудно спрогнозировать другие действия власти, а это для них некомфортно. Такие руководители государства для олигархов непонятны.

Все хотят иметь прогнозируемых, понятных (руководителей – 24 канал), которые не сделают чего-то такого, что будет для них сюрпризом,

– рассказал председатель комитета парламента.

По словам Геруса, законопроект об олигархах больше всего блокировала фракция ОПЗЖ, которая имеет пророссийские симпатии, и "европейская солидарность", которая декларирует противоположные настроения.

Однако на этот раз они действовали абсолютно синхронно и блокировали этот законопроект.

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Программа "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео

Законопроект об олигархах: коротко