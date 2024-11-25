В Украине вступил в действие новый закон об оружии: как его задекларировать

В Украине 25 ноября вступил в силу закон о совершенствовании порядка получения и декларирования огнестрельного оружия. До конца января в приложении "Дія" появится возможность просматривать информацию о собственном оружии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины. Правоохранители обнародовали пошаговую инструкцию того, что нужно знать о декларировании оружия.

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Новый закон об оружии вступил в действие

Как напомнили в украинском ведомстве, сегодня вступил в действие Закон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

Это закладывает правовую основу для непривлечения лица к ответственности за хранение оружия без соответствующего разрешения, а также усилит механизм контроля за оборотом оружия, что является крайне важным не только в период военного положения, но и в мирное время.

Если вы нашли огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, вам необходимо немедленно их задекларировать. Сделать это можно в подразделениях Национальной полиции,

– указывают в МВД.

Что надо знать о декларировании оружия / Инфографика МВД Украины

По словам заместителя Министра внутренних дел Украины Богдана Драпьятого, опция получения и продления разрешений на владение оружием появится в приложении Дія. Отмечалось ранее, что цифровое разрешение полностью заменит бумажный документ.