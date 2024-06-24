Помощь военным без налогообложения: нардеп об облегчении работы волонтеров

Президент Украины подписал закон об изменениях в статье 165 Налогового кодекса. Он отменил необходимость платить 19,5% налога с суммы или стоимости благотворительной или гуманитарной помощи, которую неправительственные общественные организации, волонтеры передают защитникам.

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Галина Васильченко объяснила 24 Каналу, что новый закон должен еще больше обезопасить волонтеров, общественные организации, благотворительные фонды. А также военнослужащих, которые защищают нас.

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Льгота расширилась

До принятия нового закона существовала так называемая льгота – освобождение от налога. Она действовала в случае, если волонтеры передавали помощь под акт приема-передачи участникам боевых действий.

Теперь эта льгота просто расширилась на весь круг военнослужащих. Статус участника боевых действий уже не является обязательным условием, как раньше. Напомню, что получение этого статуса – довольно долгая бюрократическая процедура,

– отметила народный депутат.

Очень часто за помощью обращаются только мобилизованные, которые прошли обучение и отправляются на передовую. Им нужно очень много вещей, оборудование, средств для защиты. Однако они априори не могут иметь статуса участника боевых действий.

Важное относительно нормы этого закона – не имеет значения, когда была передана помощь военным – до или после введения новых правил – уже не нужно волноваться о возможном возникновении проблем у волонтеров, общественных организаций или благотворительных фондов.

Надеемся, что эта норма облегчит их работу по оказанию помощи. Теперь им не нужно искать военного с таким статусом, чтобы ему по закону передать без налогообложения эту помощь. В то же время акт приема-передачи, отчетности остаются, как и раньше,

– подчеркнула Галина Васильченко.

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До того как начал действовать закон, физическими лицами, общественными организациями или благотворительными фондами при передаче гуманитарной благотворительной помощи военнослужащим, которые уже находятся на передовой, однако не имеют статуса участника боевых действий (таких – 60%), нужно было платить 18% НДФЛ (налог на доходы физических лиц) и 1,5% военного сбора.