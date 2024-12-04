Появление этого законопроекта без консультации с представителями медиасообщества уже является нарушением любых журналистских стандартов. Такое мнение 24 Каналу высказал народный депутат Ярослав Юрчишин, отметив, что Европа действует по принципу инклюзивности, то есть перед принятием законов нужна коммуникация с теми, кого он прежде всего будет касаться.

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Какие угрозы могли возникнуть

В законопроекте под "соусом" сохранения информации в реестрах подавались совсем другие вещи. Идея заключалась в том, чтобы, например, правоохранители не торговали секретной информацией, не использовали ее для шантажа.

Но все было написано так, что ответственность возлагалась не только на тех, кто несанкционированно вмешался в реестры, информационные системы, а и на тех, кто распространил информацию.

Теперь представим, что журналист получает информацию, которая имеет публичный интерес, от источника из власти. Он не будет проверять, получили ее официальным путем или нет. Позиция журналиста заключается в том, что когда есть публичный интерес – проинформировать общественность,

– пояснил народный депутат.

Важно подчеркнуть, что здесь не говорится о секретной информации, которая является государственной тайной. Она регулируется по-другому. Если бы законопроект приняли, то, например, публикация о пересечении границы каким-то чиновником без разрешения, даст возможность привлечь медийщика к ответственности на 8 лет.

Никакой защиты для журналиста, который распространил эту информацию, не было предусмотрено. Соответственно, медиасообщество имело конструктивное требование не рассматривать законопроект без дополнительных консультаций.

Можно ли усовершенствовать законопроект

Большинство народных депутатов не проголосовали за документ. Теперь его отправили на повторное второе чтение, есть время провести консультации и ввести большую защиту информации в реестрах, не препятствуя при этом деятельности ни журналистов, ни обличителей информации.

Например, таможенник видит, что его руководство покрывает коррупцию. Он имеет факты, записанные на флешку, которую несет в Национальное агентство по предотвращению коррупции. Он как обличитель должен быть защищен, но законопроект, который предлагался, наоборот возлагал на условного таможенника уголовную ответственность за такие действия,

– добавил Ярослав Юрчишин.

На самом деле усовершенствовать законопроект можно. Например, прописать, что он не касается журналистской деятельности, если у следствия нет фактов, что журналистам заплатили за распространение ложной информации, или что журналисты знали, что информация получена незаконным путем. То же самое касается обличителей.

Если защитить журналистов и обличителей коррупции, то этот законопроект можно принимать. Думаю, никаких оговорок со стороны медиасообщества не будет. Но важный момент в том, чтобы сначала поговорить с журналистами,

– отметил Ярослав Юрчишин.

Нет смысла создавать регуляцию, которая и так имеет не очень хорошие показатели по доведению до конечных решений коррупционных расследований. Но даже если посмотреть те дела, которые положительно влияют на изменение ситуации, то их значительная часть начиналась именно с журналистских расследований.