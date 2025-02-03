Женам и мужьям военных упростят получение гражданства: Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский подписал законопроект №12032. Он упростит получение украинского гражданства для жен или мужей военных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта № 12032 на сайте Верховной Рады. Отмечается, что в начале января этот законопроект поддержали 270 народных депутатов.

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Что изменит законопроект № 12032

Законопроект № 12032 предлагает предоставить женам и мужьям военнослужащих Украины право подать декларацию об отказе от иностранного гражданства при получении украинского гражданства.

Аналогичное право получат мужья и жены граждан Украины, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Также законопроект предусматривает:

установление квоты для воссоединения семьи: установлены квоты иммиграции для иностранцев, которые приезжают в Украину для воссоединения с военнослужащими;

установлены квоты иммиграции для иностранцев, которые приезжают в Украину для воссоединения с военнослужащими; восстановление гражданства: второй из супругов иностранцев, которые защищали Украину, сможет восстановить украинское гражданство.

В пояснительной записке говорится, что этот законопроект будет способствовать реализации права на гражданство для супругов защитников Украины.