Женам и мужьям военных упростят получение гражданства: Зеленский подписал закон
Владимир Зеленский подписал законопроект №12032. Он упростит получение украинского гражданства для жен или мужей военных.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта № 12032 на сайте Верховной Рады. Отмечается, что в начале января этот законопроект поддержали 270 народных депутатов.
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Что изменит законопроект № 12032
Законопроект № 12032 предлагает предоставить женам и мужьям военнослужащих Украины право подать декларацию об отказе от иностранного гражданства при получении украинского гражданства.
Аналогичное право получат мужья и жены граждан Украины, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Также законопроект предусматривает:
- установление квоты для воссоединения семьи: установлены квоты иммиграции для иностранцев, которые приезжают в Украину для воссоединения с военнослужащими;
- восстановление гражданства: второй из супругов иностранцев, которые защищали Украину, сможет восстановить украинское гражданство.
В пояснительной записке говорится, что этот законопроект будет способствовать реализации права на гражданство для супругов защитников Украины.