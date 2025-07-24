Проверка на полиграфе для сотрудников НАБУ: там объяснили, на что это повлияет
- В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13533, который предусматривает прохождение полиграфа работниками НАБУ.
- Проверки полиграфом будет проводить Управление внутреннего контроля НАБУ для работников с доступом к государственной тайне, что является устоявшейся внутренней практикой.
В четверг, 24 июля, в Верховной Раде зарегистрировали инициированный Владимиром Зеленским законопроект №13533 "по усилению полномочий" НАБУ и САП. В частности, он предусматривает прохождение полиграфа для работников.
Вскоре в Национальном антикоррупционном бюро Украины разъяснили детали, передает 24 Канал. Там объяснили, что это не новация, а "инструмент внутренней добропорядочности".
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Что известно о полиграфе в НАБУ?
В тексте нового законопроекта говорится о прохождении полиграфа, что вызвало дискуссии о якобы новых рисках для независимости антикоррупционных органов.
Однако проверку предлагается проводить не СБУ, а именно Управлению внутреннего контроля НАБУ. Речь идет о прохождении полиграфа работниками НАБУ, которые имеют доступ к государственной тайне.
Стоит отметить: применение полиграфа в таких случаях – устоявшаяся внутренняя практика Бюро. Работники проходят полиграф во время служебных расследований, назначений и переназначений,
– говорится в сообщении.
К слову, в 2024 году УВК провело более 200 психофизиологических опросов работников с использованием полиграфа.
Также в НАБУ добавили – важно, чтобы утвержденная НАБУ и СБУ методология таких проверок исключала риски вмешательства в оперативную деятельность или давление на работников.
Напомним, НАБУ и САП призвали Верховную Раду как можно быстрее принять законопроект №13533 за основу и в целом, чтобы восстановить процессуальные полномочия и гарантии независимости антикоррупционных органов.