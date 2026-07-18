Об этом 24 Каналу рассказала политолог-американист Александра Филипенко, отметив, что вполне возможно, что законопроект будет принят. Однако есть несколько важных нюансов.

Пострадает ли Китай из-за санкций Грема?

Филипенко отметила, что самый важный момент заключается в том, что решение все равно будет принимать Дональд Трамп, даже если законопроект пройдет.

В законопроекте предусмотрены тарифы на товары из стран, которые закупают российские природные ресурсы. Там указаны пять стран – ключевых покупателей нефти, пять стран – ключевых покупателей газа. В оба списка входит Китай. Именно товары из этих стран могут попасть под тарифы,

– пояснила политолог.

В то же время тарифы определяет администрация Трампа. По ее словам, они могут достигать 100%, но 1% или 5% – это тоже часть от 100%. Поэтому этот законопроект может не оказать жесткого воздействия непосредственно на Китай – главного покупателя российской нефти и газа. Именно благодаря Пекину российская военная машина продолжает работать, производить вооружение, осуществлять выплаты военным и т. д. Поэтому Китай – это огромная решающая сила.

Второй важный момент связан с санкциями в отношении Владимира Путина и приближенных к нему лиц, Центрального банка России и различных компаний. В целом, это те санкции, которые уже существуют. Однако очень важно, что все эти действующие ограничения подписаны исполнительным указом президента Джозефа Байдена. И они действуют по сей день, потому что исполнительный указ президента отменяется либо следующим исполнительным указом, либо законопроектом следующего президента,

– подчеркнула она.

Сейчас для любого президента – Трампа или любого будущего лидера – значительно сложнее отменить или каким-то образом смягчить существующие санкции. Американский эксперт напомнила, что в начале президентства Трампа речь шла о смягчении определенных ограничений. Но он, напротив, ввел дополнительные, и здесь важнейшую роль сыграл министр финансов США Скотт Бессент, который выступал за санкции в отношении российских компаний "Лукойл" и "Роснефть".

Законопроект Грема о санкциях против России может принять Сенат: смотрите видео

"Сейчас все кодифицируется, становится обязательным, и ни одна администрация ничего не сможет отменить. Даже если предположить, что полномасштабное вторжение России в Украину закончится, все вернутся к границам 1991 года, что хотелось бы увидеть, то даже в такой ситуации придется принимать новый закон, чтобы снять санкции", – отметила политолог.

Поэтому, добавила она, такое давление Кремлю не может нравиться. Раньше он посылал Кирилла Дмитриева в США, принимал Стива Виткоффа, рассчитывая на то, что Трамп отменит санкции. Но сейчас этого уже не произойдет, а будет решение Сената, и если оно будет принято, все мечты россиян о скором снятии санкций развеются.

Добавим, что после смерти американского сенатора Линдси Грэма его законопроект о санкциях против России после одобрения верхней палатой должен получить поддержку Палаты представителей. На данный момент документ насчитывает не менее 61 соавтора, среди которых 39 республиканцев и 22 демократа.

Сейчас важно выиграть время для обсуждения законопроекта в Сенате, но сроки его рассмотрения пока не определены. Однако Трамп не выразил полной поддержки законопроекту, однако намекнул, что готов подписать его в память о Линдси Грэме.