Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве: все, что известно

В День Соборности Владимир Зеленский во время обращения анонсировал внесение в парламент законопроекта о множественном гражданстве. А уже вечером на сайте Верховной Рады появилась карточка законопроекта.

Вначале текста на сайте ВР не было. Он появился позже, так что о его содержании можно было судить по обращению президента и объяснению депутатов от "Слуги народа". Что предусматривает документ – расскажет 24 Канал.

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Зачем Украине этот законопроект

Президент, а впоследствии депутаты объяснили: он объединит украинцев по всему миру. Этнические украинцы смогут получить паспорт нашего государства, как и иностранные граждане, воюющие против России. Таким образом Украина отблагодарит людей, которые борются за ее свободу.

В то же время обещают, что россияне и российские паспорта не подпадут под действие законопроекта.

Законопроект о множественном гражданстве №10425: что известно

Целью законопроекта "О некоторых вопросах в сфере миграции по основаниям и порядку обретения и прекращения гражданства Украины", согласно карточке на сайте ВР, является актуализация положений законодательства в сфере миграции, гражданства, в том числе оснований и порядка обретения и прекращения гражданства Украины. Также он должен усовершенствовать правовое регулирование вопросов правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые в составе Вооруженных Сил Украины защищают независимость нашего государства.

Согласно проекту закона, гражданин Украины – это лицо, которое обрело гражданство Украины в порядке, предусмотренном законами Украины и международными договорами Украины. А гражданство Украины – правовая связь между физическим лицом и Украиной, которая находит свое проявление в их взаимных правах и обязанностях.

Кто может стать гражданином Украины

Законопроектом вводится декларация на признание себя гражданином Украины. В ней иностранец свидетельствует, что в случае обретения гражданства Украины признает себя только гражданином Украины. Это касается граждан (подданных) государства, чьи граждане обретают гражданство нашего государства в упрощенном порядке.

Граждане целого ряда государств смогут обрести гражданство Украины в упрощенном порядке:

Республика Австрия;

Королевство Бельгия;

Республика Болгария;

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;

Греческая Республика;

Королевство Дания;

Эстонская Республика;

Ирландия;

Королевство Испания;

Итальянская Республика;

Канада;

Республика Кипр;

Королевство Норвегия;

Латвийская Республика;

Литовская Республика;

Великое Герцогство Люксембург;

Республика Мальта;

Королевство Нидерланды;

Федеративная Республика Германия;

Республика Польша;

Португальская Республика;

Румыния;

Словацкая Республика;

Республика Словения;

Соединенные Штаты Америки;

Венгрия;

Финляндская Республика;

Французская Республика;

Республика Хорватия;

Чешская Республика;

Королевство Швеция;

Швейцарская Конфедерация;

Япония.

Если же человек хочет стать гражданином Украины, но при этом является гражданином государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, он должен подать обязательство прекратить иностранное гражданство. Иначе паспорт с трезубцем не получить.

Чтобы стать гражданином Украины, следует знать основные нормы Конституции и соблюдать их, а также быть готовым сдать экзамен на знание основ Конституции, истории Украины и украинского языка.

Кто может потерять гражданство Украины

Это может произойти в ряде случаев:

если человек добровольно обрел гражданство государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом;

если совершеннолетний гражданин Украины, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, использовал на территории Украины паспортный документ иностранца, следствием которого является создание угроз национальной безопасности и/или национальным интересам Украины;

если лицо стало гражданином Украины в результате предоставления ложных сведений или поддельных документов, если оно не прекратило иностранное гражданство или не сдало экзамены;

если установлен факт прохождения лицом военной службы по контракту в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом;

если есть обвинительный приговор суда в отношении лиц, осужденных в Украине за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, вступил в законную силу;

если человек участвовал в вооруженной агрессии против Украины в составе вооруженных формирований государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, или находящегося в вооруженном конфликте (войне) с Украиной или способствовавшего (способствующего) совершению вооруженной агрессии против Украины.

Кто не может обрести гражданство Украины

Это люди, которые:

осуждены за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (до погашения или снятия судимости) с учетом уровня угрозы для национальной безопасности государства;

совершили на территории другого государства деяние, признанное Уголовным кодексом Украины тяжким или особо тяжким преступлением;

создают угрозу национальным интересам, национальной безопасности, охране общественного порядка, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как коррелирует законопроект с Конституцией

Дмитрий Кулеба заявил, что Конституция Украины не запрещает множественное гражданство.

Юристы очень детально анализировали историю этого вопроса и появление этой нормы. Ее нельзя читать в отрыве от нормы закона… В законе о гражданстве четко написано, что под единым гражданством подразумевается невозможность существования отдельного гражданства отдельных административно-территориальных единиц Украины. Не может быть "гражданина Крыма", "гражданина Полтавщины", "гражданина Закарпатья" – есть единое целостное понятие гражданства Украины,

– объяснил он.

То есть определение единого гражданства в Конституции не касается института множественного гражданства в контексте гражданства других стран.

Авторы законопроекта руководствовались двумя идеями: во-первых, чтобы миллионы украинцев, которые исторически и в течение последних двух лет оказались за границей, могли сохранить паспорт гражданина Украины. А во-вторых, что Украина будет членом ЕС, "где будет свободное движение".