Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве: все, что известно

23 января 2024, 18:48
Читати новину українською

Источник:

Законопроект о множественном гражданстве

В День Соборности Владимир Зеленский во время обращения анонсировал внесение в парламент законопроекта о множественном гражданстве. А уже вечером на сайте Верховной Рады появилась карточка законопроекта.

Вначале текста на сайте ВР не было. Он появился позже, так что о его содержании можно было судить по обращению президента и объяснению депутатов от "Слуги народа". Что предусматривает документ – расскажет 24 Канал.

Смотрите также Множественное гражданство: смогут ли уклонисты бежать за границу, получив паспорт другой страны

Зачем Украине этот законопроект

Президент, а впоследствии депутаты объяснили: он объединит украинцев по всему миру. Этнические украинцы смогут получить паспорт нашего государства, как и иностранные граждане, воюющие против России. Таким образом Украина отблагодарит людей, которые борются за ее свободу.

В то же время обещают, что россияне и российские паспорта не подпадут под действие законопроекта.

Законопроект о множественном гражданстве №10425: что известно

Целью законопроекта "О некоторых вопросах в сфере миграции по основаниям и порядку обретения и прекращения гражданства Украины", согласно карточке на сайте ВР, является актуализация положений законодательства в сфере миграции, гражданства, в том числе оснований и порядка обретения и прекращения гражданства Украины. Также он должен усовершенствовать правовое регулирование вопросов правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые в составе Вооруженных Сил Украины защищают независимость нашего государства.

Согласно проекту закона, гражданин Украины – это лицо, которое обрело гражданство Украины в порядке, предусмотренном законами Украины и международными договорами Украины. А гражданство Украины – правовая связь между физическим лицом и Украиной, которая находит свое проявление в их взаимных правах и обязанностях.

Кто может стать гражданином Украины

Законопроектом вводится декларация на признание себя гражданином Украины. В ней иностранец свидетельствует, что в случае обретения гражданства Украины признает себя только гражданином Украины. Это касается граждан (подданных) государства, чьи граждане обретают гражданство нашего государства в упрощенном порядке.

Граждане целого ряда государств смогут обрести гражданство Украины в упрощенном порядке:

  • Республика Австрия;
  • Королевство Бельгия;
  • Республика Болгария;
  • Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;
  • Греческая Республика;
  • Королевство Дания;
  • Эстонская Республика;
  • Ирландия;
  • Королевство Испания;
  • Итальянская Республика;
  • Канада;
  • Республика Кипр;
  • Королевство Норвегия;
  • Латвийская Республика;
  • Литовская Республика;
  • Великое Герцогство Люксембург;
  • Республика Мальта;
  • Королевство Нидерланды;
  • Федеративная Республика Германия;
  • Республика Польша;
  • Португальская Республика;
  • Румыния;
  • Словацкая Республика;
  • Республика Словения;
  • Соединенные Штаты Америки;
  • Венгрия;
  • Финляндская Республика;
  • Французская Республика;
  • Республика Хорватия;
  • Чешская Республика;
  • Королевство Швеция;
  • Швейцарская Конфедерация;
  • Япония.

Если же человек хочет стать гражданином Украины, но при этом является гражданином государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, он должен подать обязательство прекратить иностранное гражданство. Иначе паспорт с трезубцем не получить.

Чтобы стать гражданином Украины, следует знать основные нормы Конституции и соблюдать их, а также быть готовым сдать экзамен на знание основ Конституции, истории Украины и украинского языка.

Кто может потерять гражданство Украины

Это может произойти в ряде случаев:

  • если человек добровольно обрел гражданство государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом;
  • если совершеннолетний гражданин Украины, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, использовал на территории Украины паспортный документ иностранца, следствием которого является создание угроз национальной безопасности и/или национальным интересам Украины;
  • если лицо стало гражданином Украины в результате предоставления ложных сведений или поддельных документов, если оно не прекратило иностранное гражданство или не сдало экзамены;
  • если установлен факт прохождения лицом военной службы по контракту в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом;
  • если есть обвинительный приговор суда в отношении лиц, осужденных в Украине за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, вступил в законную силу;
  • если человек участвовал в вооруженной агрессии против Украины в составе вооруженных формирований государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, или находящегося в вооруженном конфликте (войне) с Украиной или способствовавшего (способствующего) совершению вооруженной агрессии против Украины.

Кто не может обрести гражданство Украины

Это люди, которые:

  • осуждены за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (до погашения или снятия судимости) с учетом уровня угрозы для национальной безопасности государства;
  • совершили на территории другого государства деяние, признанное Уголовным кодексом Украины тяжким или особо тяжким преступлением;
  • создают угрозу национальным интересам, национальной безопасности, охране общественного порядка, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как коррелирует законопроект с Конституцией

Дмитрий Кулеба заявил, что Конституция Украины не запрещает множественное гражданство.

Юристы очень детально анализировали историю этого вопроса и появление этой нормы. Ее нельзя читать в отрыве от нормы закона… В законе о гражданстве четко написано, что под единым гражданством подразумевается невозможность существования отдельного гражданства отдельных административно-территориальных единиц Украины. Не может быть "гражданина Крыма", "гражданина Полтавщины", "гражданина Закарпатья" – есть единое целостное понятие гражданства Украины,
– объяснил он.

То есть определение единого гражданства в Конституции не касается института множественного гражданства в контексте гражданства других стран.

Авторы законопроекта руководствовались двумя идеями: во-первых, чтобы миллионы украинцев, которые исторически и в течение последних двух лет оказались за границей, могли сохранить паспорт гражданина Украины. А во-вторых, что Украина будет членом ЕС, "где будет свободное движение".

Автор: Ірина Чеботнікова