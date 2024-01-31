Законопроект о мобилизации: будут ли требовать от госслужащих военной подготовки

Кабинет Министров подал на рассмотрение Верховной Рады обновленный законопроект о мобилизации. Документ содержит в себе предложение относительно госслужащих мужского пола.

Кабмин в законопроекте о мобилизации предлагает внести изменения в статью 19 закона о государственной службе. Они будут касаться мужчин.

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Что именно предлагает Кабмин

В законопроекте предлагается брать на государственную службу только тех мужчин, которые получили базовую общевойсковую подготовку или прошли военную службу. Также в документе предлагается сделать исключение для тех мужчин, которых освободили от прохождения базовой военной службы или признали непригодными к прохождению военной службы по состоянию здоровья.

Речь идет только о тех людях, которые будут устраиваться на госслужбу впервые. На действующих госслужащих эти нововведения не будут распространяться. Кроме этого Кабмин предлагает применить эту норму к мужчинам, которые впервые вступают на службу в органах местного самоуправления.

Больше деталей об обновленном законопроекте

Документ также предлагает отправлять повестки в электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста. Если извещение пришлют туда после 17:00, то днем получения повестки будут считаться уже следующие сутки.

Законопроект содержит в себе норму с наказаниями за уклонение от мобилизации. Если военнообязанный или резервист не появится ТЦК в определенный срок, то его могут задержать и доставить туда в течение 15 дней. Если уклониста не найдут, то ему могут временно ограничить права на выезд из Украины и управления транспортом, а также арестовать банковские счета.

Однако документ также содержит в себе и исключения. Так, стихийные бедствия, действия со стороны России, личная болезнь или смерть близких родственников считаются уважительными причинами неявки в ТЦК. Однако во избежание ответственности надо предоставить военкомату документальное подтверждение.

В новом законопроекте также прописано, что эти требования для кандидатов на госслужбу или в органы местного самоуправления вступают в силу только через один год после введения базовой общевойсковой подготовки. Ее хотят ввести в 2025 году, поэтому требования могут начать действовать с 2026 года.