Нормы еще могут меняться, – Данилов о новом законопроекте о мобилизации
Источник:"Украинское радио"
Кабинет Министров 30 января внес в Верховную Раду новую редакцию законопроекта о мобилизации. В то же время после этого нормы этого документа еще будут обсуждать со всеми участниками процесса.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что новый законопроект должен быть справедливым. Кроме того, инициатива также должна учитывать потребности наших военных.
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Данилов высказался о законопроекте о мобилизации
Секретарь СНБО отметил, что на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего о предыдущей редакции законопроекта неоднократно дискутировали. В то же время окончательную версию дорабатывали в правительстве и Минобороны.
Думаю, еще будут дискуссии среди депутатов, надо ли вносить дополнительные правки,
– сказал он.
Данилов также отметил, что надо дождаться окончательной редакции законопроекта о мобилизации, чтобы делать определенные выводы. По его словам, главное, чтобы этот документ был справедлив.
Законопроект о мобилизации: основные нормы из документа
- В новом законопроекте о мобилизации четко указаны меры воздействия в отношении граждан, которые не выполняют обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации. В отношении этих граждан могут ввести определенные ограничения, в частности привлечение таких граждан к суду.
- Также повестки к военнообязанным могут приходить через электронный кабинет. Эта повестка будет такой же, как и физическая, которую выдают представители ТЦК и СП, и по ней будут действовать абсолютно идентичные нормы, что и по обычной.
- Кроме того, после принятия этого законопроекта в Украине могут отменить срочную службу. Вместо нее будет базовая военная подготовка. К тому же после мобилизации в течение двух – трех месяцев будет также обязательная военная подготовка.
- В то же время также в законопроекте предлагают уменьшить призывной возраст для украинцев с 27 до 25 лет. Теперь военнообязанными мужчины будут становиться с 25 лет, а от 18 до 25 будут считаться призывниками.
- Стоит отметить, что пока эти нормы только являются предложениями. Законопроект еще будет проходить несколько рассмотрений в комиссиях Верховной Рады, прежде чем попадет на голосование к нардепам, поэтому определенные нормы, еще могут быть подкорректированы.