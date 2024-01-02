Законопроект о мобилизации перепишут: в Раде анонсировали компромиссный вариант

Законопроект о мобилизации претерпит некоторые изменения. Первые правки с учетом замечаний от Уполномоченного Верховной Рады по правам человека начнут вносить уже на этой неделе.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель председателя Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук. Она добавила, что некоторые правки в новом законопроекте будут касаться ликвидации коррупционных норм.

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Законопроект перепишут

На этой неделе в законопроект о мобилизации в Украине планируется внести изменения, учитывая замечания омбудсмена Дмитрия Лубинца. В настоящее время документ не готов для голосования в парламенте.

Мы уже понимаем, что в оригинальном виде законопроект не будет голосоваться и приниматься,

– отметила чиновник.

Замглавы фракции "Слуга Народа" сообщила, что обновленная версия законопроекта о мобилизации будет более компромиссной. Этот вариант будет разработан Комитетом по безопасности и обороне.

Большая межведомственная рабочая группа приступит к работе над изменениями уже на этой неделе. Кроме замечаний Дмитрия Лубинца, в новом законопроекте перепишут некоторые нормы во избежание коррупционных норм. Евгения Кравчук добавила, что все должно быть понятным и справедливым способом.

Законопроект о мобилизации: что известно