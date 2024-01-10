Есть серьезные нарушения: юрист по вопросам армии проанализировал мобилизационный законопроект

Законопроект о мобилизации серьезно взбудоражил общество. Как оказалось, не зря. Ведь некоторые нормы нарушают права людей, а другие – могут повлечь за собой правовой хаос.

Ранее в Украине уже обратили внимание на существенные недостатки в законопроекте. Его должны доработать. В эфире 24 Канала подробно проанализировал законопроект о мобилизации Александр Золотухин – юрист и вопросах армии и прохождении военной службы.

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Нарушение прав человека

Новый закон о мобилизации имел серьезную огласку в обществе. Люди разделились на тех, кто поддерживал его и на тех, кого он возмутил.

Я бы назвал этот законопроект борьбой двух интересов. В первом случае имеем интересы тех, кто находится в тылу, привыкли и адаптировались к существующим нормам. Во втором – значительное количество военных, фактически с февраля 2022 года не имевших достаточного отдыха,

– подчеркнул Александр Золотухин.

Законопроект очень объемный, 72 страницы, на которых предусмотрен ряд изменений в действующее законодательство. Они касаются собственно прохождения службы, так и лиц, которые до сих пор либо состоят на учете, либо до сих пор не стали на учет.

"Есть много нарушений прав человека, нарушения Конституции. Основные меры, которые предлагают для изменений в законопроекте, касаются призывников, состоящих на военном учете. Существенно сужаются их права в контексте отсрочки, поскольку оснований для отсрочки становится меньше", – заметил юрист.

По сути, попытка призывников в реализации этих прав тоже сужается. Ведь если раньше, если условная мать из семьи нуждалась в уходе, то не идти в армию мог и зять, и все сыновья, и муж. Впоследствии внесли изменения, что только кто-то один из семьи будет отсрочку из-за ухода.

Теперь же предлагают, что человек должен сам выбирать, кто за ним будет ухаживать. И только в случае, если она действительно нуждается в постороннем уходе.

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Одной из наиболее вопиющих норм было ограничение прав на пользование имуществом уклоняющихся от службы людей. То есть фактически лицо будет лишено права пользоваться своей недвижимостью, счетами в банках и т.д.

Это сужение существенных прав, поскольку без решения суда ТЦК будет иметь возможность налагать аресты на счета имущество, на попытки получить кредит,

– отметил юрист.

Это больше всего возмутило общество. На нарушение указал и Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

Функции ТЦК перевели на другие органы

Изменения также коснулись собственного обеспечения призыва. Например, органы местного самоуправления, которые раньше

организовывали мобилизационные мероприятия, оповещали население, теперь должны обеспечивать призыв.

То есть на них переводят еще огромное количество функций, которые раньше были только в ТЦК.

У законопроекта есть много моментов, когда функции ТЦК фактически переводят на ряд других органов. К примеру, на работодателей и работников полиции по вручению повесток, на консульские органы, не имеющие права совершать никаких действий в отношении лиц, находящихся за границей без наличия военно-учетных документов и т.п.

– объяснил Золотухин.

Таким образом, распыляются функции в самих территориальных центрах комплектования.

ТЦК будет знать о призывнике все

Заметим, что работа над Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" уже закончилась. То есть в этом электронном реестре содержится информация обо всех призывниках.

Однако ТЦК должны предоставить доступ к ряду других реестров. К примеру, реестра о правах на недвижимое имущество, к информации о банковских окладах. Все для того, чтобы вовремя блокировать или вносить в соответствующие реестры сведения о собственно военнообязанных.

По-моему, это довольно опасно. Ведь фактически это безлимитный доступ всех работников ТЦК к базовой информации. О человеке можно будет узнать абсолютно все без фактически законных оснований для получения такой информации. То есть базовые вещи по защите персональных данных полностью нивелируется,

– подчеркнул юрист.

Вместе с тем в законопроекте есть и положительные сдвиги в контексте воюющих. В первую очередь, освобожденные из плена будут иметь право на отпуск в 90 дней. До этого вопрос был не урегулирован.

Также два года отсрочки получают уже прослужившие, которые сейчас имеют только полгода отсрочки.

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Недоверие к МСЭК

Люди также беспокоятся о том, что пришли медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК), получили инвалидность III группы и справку об отсрочке. Однако в военном этом право об отсрочке полностью нивелируется, поскольку теперь инвалиды III группы будут подлежать призыву.

Информацию о наличии тех или иных расстройств здоровья, изложенных в заключении МСЭК, являющихся специализированным учреждением, нивелируют. Мол, у Минобороны есть своя ВЛК, а выводам МСЭК они вроде бы не доверяют. То есть мы имеем пример того, когда один государственный институт не доверяет документу другого государственного института, фактически порождающего правовой хаос,

– отметил Золотухин.

В заключении, человек, который в законном порядке подтверждает факт наличия расстройства здоровья, но другой институт этому не верит. Поэтому предлагает обследование заново фактически без должного количества врачей для того, чтобы диагностировать то или иное расстройство.

В конце концов, у ВЛК нет и приборов для соответствующей диагностики на месте. Так что призывников все равно отправляют в больницы для получения медицинских выводов.

Ответственность военнослужащих

Отметим, что правительство также внесло на рассмотрение законопроект №10379 об усилении ответственности военнослужащего. Он тоже проявил большое внимание общества, поскольку существенно усиливает ответственность военных за те или иные нарушения при несении службы.

Сейчас военнослужащему достаточно тяжело отстоять свои права. Поскольку, находясь в зоне ведения боевых действий, доступа к правовой помощи нет. Даже написать элементарно рапорт о том, что его права нарушены, фактически невозможно,

– заметил юрист.

Это создает довольно негативные способы собственного введения военной службы. Ведь людей еще больше запугиваем тем, что в случае неисполнения определенного приказа человек может получить достаточно серьезный срок ареста. При этом, находясь почти без возможности доказать то, что же было на самом деле.

Законопроект о мобилизации должен быть изменен: что известно