Все будут на воинском учете, – Вениславский о важнейших изменениях в мобилизации

Цель нового законопроекта о мобилизации – усовершенствовать процесс прежде всего воинского учета. Все, чтобы все военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет были на воинском учете.

Об этом 24 Каналу заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. О каких еще изменениях известно в новом проекте закона о мобилизации – читайте дальше.

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Сейчас полицейские и представители других составляющих сектора безопасности и обороны, которые не входят в состав ВСУ, находятся на специальных внутренних учетах. Так государство порой не понимает того, какой у него есть мобилизационный потенциал.

Благодаря новому проекту закона Украина отходит от старой концепции, когда есть те граждане, которых снимают с воинского учета. Например, говорится, в частности, об осужденных, полицейских и спасателях.

Сейчас все будут находиться на воинском учете и будут, соответственно, или иметь право на отсрочку от призыва, или на бронирование. Это концептуальная вещь для того, чтобы мы понимали на кого государство может рассчитывать в условиях такой масштабной войны,

– подчеркнул Вениславский.

Все, чтобы избежать злоупотребления

Новый законопроект рассчитан на то, чтобы избежать возможностей для злоупотребления во время мобилизации при определенных правовых основаниях для освобождения от военной службы. Так, например, на одно недееспособное лицо или лицо, которое нуждается в постороннем уходе, оформлялось несколько человек, которые якобы ухаживали за ним.

Например, если человек с инвалидностью выезжает за пределы Украины, то с ним может быть человек, который его сопровождает. Это еще одна лазейка для тех, кто злоупотребляет этим статусом и имеет возможность легально выехать за границу.

То же касается и образовательной составляющей. Например, когда люди, которые закончили военное высшее учебное заведение и имеют офицерские звания, поступали на второе – третье высшее образование. Все, чтобы не быть мобилизованными во время военного положения. При том, что государство потратило средства на их подготовку.

"Эти все возможности для злоупотреблений, для избежания от мобилизации пытаемся прекратить", – сказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В то же время сохраняется баланс для тех людей, которые занимаются уходом, а также тех, кто получает последовательные уровни образования.

Цель нового законопроекта о мобилизации – усовершенствовать законодательство о мобилизации, мобилизационной подготовке, воинской обязанности и военной службе.

Когда завершат работу над законопроектом

Комитет Верховной Рады завершил рассматривать все правки к проекту закона. По словам Федора Вениславского, на следующей неделе есть все шансы завершить законопроект на уровне комитета и предоставить его гражданам для широкого ознакомления. В то же время трудно спрогнозировать, сколько этот проект закона будет рассматривать Верховная Рада.

Самые абсурдные правки к проекту закона

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассказал, что некоторые народные депутаты регистрировали законодательные предложения на несколько десятков страниц. Впрочем, там были одинаковые поправки. Так, убежден Вениславский, пытались затянуть процесс.

К тому же некоторые народные избранники пытались подать предложения, которые наоборот расширяют возможности для избежания от мобилизации. В частности, расширить перечень категорий, которые имеют право на отсрочку и бронирование. Например, предлагали предоставить право на отсрочку для всех депутатов районных и городских советов. Эти предложения не согласовали.

Бронирование и отсрочка

В законопроекте о мобилизации не рассматривалось так называемого "финансового бронирования", которое зависит от уровня заработной платы. Поэтому возможностей на уровне закона относительно этого не будет.

Законодатели пытались перевести максимальное количество лиц, которые по действующему закону имеют право на отсрочку от призыва во время мобилизации, в категорию забронированных. Прежде всего это касается представителей силовых структур. Говорится, в частности, о сотрудниках ГБР, НАБУ, прокуратуры и полиции.

Так глава Нацполиции Иван Выговский поддержал идею, чтобы всех полицейских поставили на воинский учет и стопроцентно предоставили бронирование.

"Правопорядок – это тоже составляющая национальной безопасности. Мы не можем путем полицейских привести к росту преступности на уровне населенных пунктов или еще определенных негативных последствий", – отметил Федор Вениславский.

Единственное исключение касается судебной власти, ведь Конституция гарантирует ее независимость. За судьями будут сохранять право на отсрочку.

Также законодатели выработали критерии бронирования по категориям должностей в органах государственной власти и органах местного самоуправления. А также – на предприятиях, учреждениях и организациях. Прежде всего говорится о тех, деятельность которых является критической для обеспечения жизнедеятельности населения. То есть говорится об обеспечении продуктами, коммунальными услугами и связью.

Больше всего мы видим – нуждаются в бронировании те, кто работают на оборонную промышленность на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Ведь те, кто обеспечивает наши ВС средствами поражения врага, они точно не должны идти в боевые подразделения. Они должны максимально на своих местах усиливать нашу способность бороться с врагом,

– подчеркнул Вениславский.

Рекрутинг в ВСУ

В законопроекте о мобилизации вводят понятие "рекрут". То есть говорится о человеке, который в результате рекрутинговой кампании поступил на военную службу. Кроме того, предусмотрены некоторые положения, которые позволят соответствующим военным подразделениям заключать контракты и проводить рекрутинговые кампании. Перечень таких подразделений определяет Главнокомандующий ВСУ.

"Для нас важно, чтобы рекрутинг не превратился в еще один вариант, когда люди массово идут в тыловые подразделения, подразделения обеспечения, а на передний край – в боевые подразделения – такого не происходит. Процесс рекрутинга является составляющей целостной системной государственной политики", – сказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Вениславский отметил, что после принятия закона есть шанс сделать рекрутинг более привлекательным для украинцев. Чтобы каждый, учитывая собственные навыки и способности, мог выбрать определенную военную профессию, подразделение и максимально себя реализовать в рядах ВСУ или других составляющих сектора безопасности и обороны.

Что еще предусматривает новый законопроект о мобилизации