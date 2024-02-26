К законопроекту о мобилизации подали более 4 тысяч правок: когда комитет начнет рассмотрение

К "мобилизационному" законопроекту подали более 4 тысяч поправок. Стало известно, когда смогут начать его рассмотрение.

К правительственному законопроекту об изменении правил военной службы, мобилизации и воинского учета подали 4 тысячи 195 правок. Нардеп Железняк спрогнозировал, когда Рада может начать рассмотрение документа.

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Рассмотрение законопроекта о мобилизации

По словам народного избранника Ярослава Железняка пока сведение всех поправок продолжается.

Нардеп от партии "Голос" сообщил, что предварительно, уже с 27 февраля начнется работа Комитета по вопросам обороны по подготовке законопроекта ко второму чтению и, соответственно, рассмотрение правок.

Если все будет продвигаться хорошо, то тогда уже с 06 марта законопроект начнут рассматривать в Раде,

– заявил Железняк.

Также он добавил, что поскольку правок есть много, то этот процесс в зале может затянуться на пару дней.

Кроме этого, народный депутат поделился, сколько правок к законопроекту подал лично он. Так, он отметил, что его правок среди всех поданных – 40.

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