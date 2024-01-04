Вопрос есть по каждому пункту, – нардеп рассказал о рассмотрении законопроекта о мобилизации

Парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке 4 января рассмотрел законопроект о мобилизации по блокам. Комитет заслушал авторов законопроекта и обоснования норм, которые в нем прописаны.

Рассмотрение законопроекта продлится несколько дней из-за большого объема и большого количества противоречий. Подробнее о заседании 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности – Роман Костенко.

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"Очень много вопросов вызывают нормы, которые есть в законопроекте. Также нужны объяснения, как их на практике хотят применять", – пояснил Костенко.

Рассмотрение законопроекта №10378

В закрытом режиме к началу заседания комитета пришел министр обороны Рустем Умеров, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала. На встрече были также члены других комитетов, изъявившие желание прийти.

Мы с ними 2,5 часа обсуждали стратегические вопросы по мобилизации. Они предоставляли нам всю информацию, как происходит и должна происходить мобилизация. Когда остались только заместители министров, мы постатейно начали прорабатывать вопрос о законопроекте,

– рассказал Роман Костенко.

Комитет планирует работать над обсуждением законопроекта несколько дней из-за большого объема.

"Вопрос практически к каждому пункту. Это не свидетельствует, что они правильные или неправильные. Часто они просто написаны так, что не понятно, как их правильно применять. Поэтому нам нужны объяснения", – отметил нардеп.

На заседании присутствовали министры, которые сообщали, что их не устраивает в законопроекте и предоставляли собственные предложения по изменениям. В таком формате планируют работать и дальше. Главная цель – понять назначение каждой нормы.

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Изменят ли правила бронирования

Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что Офис Президента предлагает изменить правила бронирования сотрудников во время военного положения.

В частности, критерием для отсрочки мобилизации якобы хотят сделать высокий уровень уплаченных налогов.

Эта норма не рассматривалась на Комитете. Да, она обсуждалась на уровне разговоров между депутатами. Официально никто эту норму не подавал. По-моему, это неправильно. Мы не должны разделять общество на тех, кто может заплатить, и тех, кто не может,

– подчеркнул Костенко.

Нардеп подчеркнул, что у каждого гражданина есть обязанность защищать свое государство. Так что делить людей на бедных и богатых никто не имеет права.

Демобилизация через 36 месяцев: будут ли изменения

Народный депутат Алексей Гончаренко недавно предложил уменьшить срок службы во время войны. В рассматриваемом законопроекте предусмотрена демобилизация через 36 месяцев от начала службы. Гончаренко предлагает снизить срок до 18 месяцев.

У меня позитивное мнение на этот счет, но есть много "но". Мы понимаем, чтобы кто-то пришел на замену ребятам, которые отслужили 18 месяцев, людей на тот момент уже нужно призывать. Здесь вопрос к способности государства – смогут ли этих людей заменить,

– объяснил нардеп.

Конечно, страна должна делать все для того, чтобы военные могли как можно меньше времени воевать на линии боестолкновения. Речь идет и о ротациях, и о демобилизации.

"У меня было другое предложение. Я предлагал не привязываться к 36 месяцам, а чтобы люди молили увольняться раньше этого срока, если определенное время – полгода или год – были в непосредственном столкновении с противником", – отметил Костенко.

То есть, если человек служил в боевых распоряжениях, то у него, например, день считался бы за два. Таким образом, они могли бы демобилизоваться быстрее. Если человек находится в тылу – служит полный срок.

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"Эти вопросы сегодня задавали Главкому. Его позиция схожа: он готов отпустить бойцов, главный вопрос в том – кто их заменит. Если Верховный Главнокомандующий, правительство, Министерство обороны готовы заменили ему этих людей, тогда могут хоть сейчас проводить демобилизацию", – добавил Костенко.

Поэтому вопросы мобилизации, ротации и демобилизации должны рассматриваться вместе. Чтобы человек, идущий в армию, понимал свой путь с самого начала. В частности, знал, что у него будет хорошая подготовка, полная экипировка и конкретное время, когда его могут заменить.

Надлежащая подготовка – приоритет

Отдельно рассматривали и вопросы подготовки будущих бойцов. В частности, на заседании обсуждать тему ненадлежащей подготовки.

Главком говорил, что стратегия на 2024 год – это сохранение жизни и здоровья военнослужащего. Залужный кое-что представил. Поэтому когда военный понимает, что за его жизнь будут бороться и он не будет "расходным материалом", это может стать мотивацией, когда в перспективе мы сможем призывать на год или два,

– рассказал Костенко.

Это те вопросы, над которыми сейчас работают в Украине. Когда придут к согласию по спорным нормам законопроекта, то смогут подробнее говорить о сроках демобилизации и других вопросах, которые беспокоят украинцев.

Потребность в изменении закона о мобилизации: главное