В Раде предложили разрешить мужчинам за рубежом дистанционно обновить данные в ТЦК

Мужчины будут иметь возможность обновить данные военно-учетных документов, находясь за рубежом. Такого рода норму внесли в законопроект о мобилизации, который Рада готовит ко второму чтению.

Напомним, что Комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороне все же оставил нормы по ограничению для уклонистов в законопроекте о мобилизации. Эту версию проекта закона предложат нардепам во втором чтении.

Смотрите также Законопроект о мобилизации идет в Раду: СМИ опубликовали основное из заключения комитета

Что известно о возможности для тех мужчин, кто находится за границей, обновить данные в ТЦК

Нардеп и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что подготовленный ко второму чтению законопроект о мобилизации содержит в себе норму о возможности граждан Украины, которые находятся за рубежом, обновить свои персональные данные военно-учетных документов без возвращения в Украину.

Согласно данным народного избранника, украинцы, находящихся за рубежом, смогут обновить данные в несколько способов:

через электронный адрес,

через телефонный звонок,

через электронный кабинет.

Мы предусмотрели много опций. Возвращаться в Украину для обновления своих персональных данных не нужно,

– подчеркнул Вениславский.

Что еще было рекомендовано в законопроекте

В соответствии с просьбой главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сирского из законопроекта убрали пункт о демобилизации и ротации военных. Так, Кабмин должен внести на рассмотрение украинского парламента отдельный законопроект с этими положениями.

Кроме этого, вместо срочной службы планируют ввести базовую военную службу, которую будут проходить граждане 18 – 25 лет. Люди смогут сами выбрать период прохождения службы до достижения 24-летнего возраста.

Окончательное решение по законопроекту народные избранники будут принимать во время голосования в сессионном зале парламента. Поэтому, не исключено, что некоторые из вышеупомянутых положений могут измениться в окончательной версии законодательной инициативы.