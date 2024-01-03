Мобилизацией занимаются люди, которых никогда не мобилизуют – Притула о панике от законопроекта
Законопроект об изменениях в мобилизации зарегистрировали в Верховной Раде 25 декабря. Некоторые его пункты вызвали горячие дискуссии среди украинцев.
Об этом 24 Каналу рассказал волонтер, основатель фонда Сергей Притула, отметив, что законопроект еще не принят парламентом, а уже вызывает много вопросов. В то же время, он обратил внимание на то, как изменилось за последнее время украинское общество.
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От этого настроение не улучшается
Сейчас оно стало очень сенсативным, по мнению Притулы, и к нему необходимо относиться очень осторожно.
Людей нужно любить, лелеять и относиться к ним с уважением. Для решения каких-то сложных вопросов должна присутствовать политическая воля,
– подчеркнул он.
Это касается, прежде всего, ситуации, которая сложилась относительно законопроекта о мобилизации.
Это вообще отдельная история. Мобилизацией занимаются люди, которых никогда не мобилизуют, поэтому им немного легче, чем другим, проворачивать подобные вещи,
– отметил волонтер.
Однако законопроект еще не подали на вычитку в парламентский комитет, а для общества он уже стал страшным триггером и вызвал панику. В частности, прозвучали заявления о необходимости мобилизовать 500 тысяч человек. Однако денег на их обеспечение нет.
"Что в этих словах слышит человек, который может быть потенциально мобилизован? Завтра тебя заберут в армию, но ты будешь гол, бос, и у тебя ничего не будет. И от этого настроение не улучшается", – подчеркнул Сергей Притула.
Что известно о законопроекте об изменениях в мобилизации
- Законопроект зарегистрировали в Верховной Раде 25 декабря, и взять на рассмотрение комитета его могут не раньше чем через 14 дней. В то же время, за это время могут появиться альтернативные законопроекты. Затем комитет Верховной Рады будет изучать документ, а после вынесет его в зал.
- Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предположил, что на уровне комитета возникнут дискуссии по законопроекту.
- В то же время омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что в законопроекте есть нормы, противоречащие Конституции. В частности, это запрет в отношении уклонившихся от мобилизации людей на операции с недвижимостью, управление личным транспортом и использование денег.
- Однако уполномоченный по правам человека сообщил, что во время совещания с представителями Минобороны удалось найти компромиссы по этим пунктам.
- Также заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук подчеркнула, что законопроект о мобилизации претерпит изменения. В частности, по ликвидации коррупционных норм.
- Кравчук подчеркнула, что "в оригинальном виде законопроект не будет голосоваться и приниматься".