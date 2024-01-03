Мобилизацией занимаются люди, которых никогда не мобилизуют – Притула о панике от законопроекта

Законопроект об изменениях в мобилизации зарегистрировали в Верховной Раде 25 декабря. Некоторые его пункты вызвали горячие дискуссии среди украинцев.

Об этом 24 Каналу рассказал волонтер, основатель фонда Сергей Притула, отметив, что законопроект еще не принят парламентом, а уже вызывает много вопросов. В то же время, он обратил внимание на то, как изменилось за последнее время украинское общество.

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От этого настроение не улучшается

Сейчас оно стало очень сенсативным, по мнению Притулы, и к нему необходимо относиться очень осторожно.

Людей нужно любить, лелеять и относиться к ним с уважением. Для решения каких-то сложных вопросов должна присутствовать политическая воля,

– подчеркнул он.

Это касается, прежде всего, ситуации, которая сложилась относительно законопроекта о мобилизации.

Это вообще отдельная история. Мобилизацией занимаются люди, которых никогда не мобилизуют, поэтому им немного легче, чем другим, проворачивать подобные вещи,

– отметил волонтер.

Однако законопроект еще не подали на вычитку в парламентский комитет, а для общества он уже стал страшным триггером и вызвал панику. В частности, прозвучали заявления о необходимости мобилизовать 500 тысяч человек. Однако денег на их обеспечение нет.

"Что в этих словах слышит человек, который может быть потенциально мобилизован? Завтра тебя заберут в армию, но ты будешь гол, бос, и у тебя ничего не будет. И от этого настроение не улучшается", – подчеркнул Сергей Притула.

Что известно о законопроекте об изменениях в мобилизации