До правок о штрафах и наказаниях еще не дошли, – Лозинский о законопроекте о мобилизации

Сейчас комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки продолжает рассматривать правки к законопроекту о мобилизации. В этом документе также содержатся положения о штрафах и наказании для уклонистов от мобилизации.

Однако пока к рассмотрению этих поправок в законопроекте о мобилизации не дошло. Об этом в эфире телемарафона сообщил народный депутат от фракции "Голос" Роман Лозинский, передает 24 Канал.

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Комитет еще не рассматривал штрафы и наказания для уклонистов

Лозинский отметил, что поправки по штрафам и ответственности, в частности, то, что будет касаться административного кодекса, и всех других видов наказаний, то до этого еще члены комитета Верховной Рады не дошли.

К большому сожалению, здесь тоже у нас сейчас не налажена работа с комитетом правоохранительным,

– заявил народный депутат.

Он также сказал, что есть очень много моментов, которые должны быть решены несколько месяцев назад. Однако сейчас до финализации этого процесса еще далеко.

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Лозинский также отметил, что истории, когда работники ТЦК и СП силой затягивают в бусы и принудительно мобилизуют – это плохая история для всех. Нардеп отметил, что это является вопросом мотивации, того, какие нормы должны быть в законодательстве, чтобы увеличить эту мотивационную составляющую.

Мы с коллегами народными депутатами из почти всех групп, по инициативе Романа Костенко, зарегистрировали эту мотивационную составляющую, чтобы мы имели достойную оплату и компенсацию за уничтоженную технику, например, увеличение выплат боевых,

– пояснил народный депутат.

Он отметил, что после принятия этой мотивационной составляющей, количество боевых подразделений, возможно, не будет расти. Однако уровень мотивации военных обеспечит увеличение эффективности, когда будут выполнять задачи те, кто мотивированы не только патриотизмом или жизненными позициями, но материально-техническими вещами, которые имеют большое значение.

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