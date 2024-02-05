В Раде рассказали, когда могут рассмотреть законопроект о мобилизации

Законопроект об изменении правил военной службы, мобилизации и воинского учета будет принят в первом чтении на этой неделе.

Об этом сообщил первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко во время брифинга, информирует 24 Канал. Речь о законопроекте №10449.

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На этой неделе есть высокая вероятность того, что парламент в зале рассмотрит этот законопроект, а также все альтернативные,

– сказал Корниенко.

Законопроект все еще дискуссионный

По его словам, документ был видоизменен после первой своей редакции, но "в нем остается еще несколько позиций, которые вызывают дискуссии".

Среди дискуссионных норм – вопрос так называемых "электронных повесток".

"Очевидно, что будет предложено много правок ко второму чтению, ведь это законопроект дискуссионный, но будем все искать понимание", – добавил Корниенко.

В то же время он отметил, что не может предсказать уровень поддержки проекта закона в зале, однако уже на согласовательном совете "станет понятно, как та или иная фракция относится к самому факту голосования за этот документ, и будут ли они давать за него голоса".

Сокращение сроков рассмотрения поправок

По его словам, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки намерен предложить сократить срок рассмотрения поправок по проекту закона.

К слову, глава Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона тоже сообщил о вероятном сокращении терминов по представлению альтернативных документов.

Завтра мы будем рассматривать сокращение сроков по представлению альтернативных документов. По закону у нас есть 14 дней, будет предложение сократить до 7 дней, – отметил Черев.

Только после этого, по словам Чернева, профильный комитет сможет принять решение, что рекомендовать Раде: принимать в первом чтении законопроект, или нужны доработки.

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