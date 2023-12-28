Законопроект о мобилизации доработают: военные озвучили важную просьбу

Недавно в Украине зарегистрировали в Верховной Раде законопроект об изменениях в мобилизации. Его планируют доработать.

Начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона рассказал, что законопроект о мобилизации будет дорабатываться. Он также призвал военнообязанных обновить свои данные в ТЦК, если этого еще не сделали.

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Пока ничего не изменилось

Фитьо объяснил, как работает мобилизация сейчас.

Сейчас ничего не изменилось. Все, кто еще не обновил свои данные в ТЦК и СП, это нужно сделать. Надо появиться и актуализировать свои данные,

– сказал он.

На сегодня призывной возраст для военнообязанных граждан – 18 – 60 лет, на фронт могут мобилизовать от 27 лет, если нет причин для отсрочки. Он также подчеркнул, что мобилизацию выполняют по имеющемуся плану.

Омбудсмен отреагировал на законопроект о мобилизации