Мобилизация в Украине: какие ограничения для уклонистов оставили в законопроекте

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороне все же оставил нормы по ограничению для уклонистов в законопроекте о мобилизации. Эту версию проекта закона предложат нардепам во втором чтении.

В то же время комитет, по просьбе главнокомандующего ВСУ убрал норму о демобилизации и ротации военных. Также были решения и по обновлению данных в ТЦК для мужчин, находящихся за рубежом.

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В законопроекте оставили определенные ограничения для уклонистов

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что в законопроекте о мобилизации, который подготовили ко второму чтению, осталось ограничение для уклонистов.

Это будет касаться ограничения на управление транспортным средством, пока военнообязанный не придет в ТЦК,

– пояснил народный депутат.

Кроме того, по словам Вениславского, проект закона предусматривает, что консульские услуги за рубежом будут предоставлять гражданам Украины, если те имеют военно-учетный документ. То же самое будет касаться и переоформления паспортов за рубежом.

"Если они свои персональные данные не обновили, то при получении консульских услуг они смогут это сделать с помощью представителей дипломатических учреждений Украины за рубежом. То есть консульские услуги будут предоставляться, но одновременно необходимо будет обновить свои персональные данные в военно-учетных документах", – сказал член комитета ВР.

Вениславский отметил, что нардепы предусмотрели также в законопроект возможность для мужчин, находящихся за рубежом, дистанционно обновить данные в ТЦК.

Комитет ВР завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк отметил, что комитет Верховной Рады завершил работу над законопроектом о мобилизации. Теперь его должны передать на второе чтение в парламент.

Железняк отметил, что уже 10 апреля законопроект будет в сессионном зале Верховной Рады. В то же время он отметил, что изменений много, поэтому стоит дождаться текста заключения комитета и сравнительной таблицы.

Нардеп также отметил, что все правки к законопроекту о мобилизации комитет рекомендует. А вот принимать их или нет – решает исключительно и только зал парламента.

Окончательное решение по законопроекту должны принять народные депутаты во время голосования в сессионном зале парламента. Как следствие, не исключено, что отдельные положения, изложенные выше, могут быть изменены в окончательной версии законодательной инициативы.