Выплаты военным могут существенно вырасти: нардеп очертил возможные суммы

В законопроект о мобилизации нардепы активно вносят правки и могут это сделать в течение двух недель. Новые правки депутатов также касаются выплат для военнослужащих.

В законопроекте должны предусмотреть мотивацию для как для тех военных, которые уже на фронте, так и для тех, кого планируют мобилизовать. Более подробно о конкретных правках и суммах в эфире 24 Канала рассказал народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко.

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Как может измениться денежное вознаграждение для военных

Роман Костенко отметил, что тот, кто подписывает контракт во время полномасштабного вторжения, должен получить финансовое вознаграждение от 3 до 5 тысяч долларов – в зависимости от звания.

Депутат также предлагает увеличивать зарплаты в соответствии со временем, проведенного на поле боя.

Если ты провел 6 месяцев в боевом распоряжении, коэффициент зарплаты бойца повышается в полтора раза. Если ты получал 20 – 100 тысяч (минимальная зарплата), после этого, где бы ты ни служил, зарплата возрастает до 30 – 200 тысяч и тому подобное. Это для того, чтобы мотивировать боевые подразделения,

– объяснил Костенко.

Другим аспектом является уничтожение техники. Например, прописано, что за ликвидацию вражеского танка или САУ экипаж или отдельный боец может получить до 10 тысяч долларов.

"Мы посчитали, что если в 2024 году уничтожим 1000 танков, САУ и т.д., как это было в 2023 году, то на поощрение личного состава необходимо потратить 1 миллиард 800 миллионов гривен. Я уверен, что эта мотивация даст толчок бойцам уничтожать больше техники", – отметил нардеп.

Работа с ветеранской политикой

Также отдельным пунктом идет вопрос ветеранских выплат. Минимальные пенсии для бойцов, которые получили инвалидность устанавливают по группам:

третья – 15 тысяч гривен;

вторая – 20 тысяч гривен;

первая – 25 тысяч гривен.

"Если ты 12 месяцев был в боевых действиях и прослужил 24 месяца, ты имеешь право на бесплатную растаможку, завоз любого транспорта для собственного пользования. Если 36 месяцев, и не был в боевых действиях, то 50% у тебя есть льгота на растаможку транспортного средства", – привел еще один пример поощрения Костенко.

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Сроки демобилизации военных

Одним из важнейших мотивационных факторов является именно демобилизация. Ведь человек, который идет в армию, должен детально понимать свой дальнейший путь. Поэтому в законопроекте Костенко четко определены сроки демобилизации в зависимости от того, где и сколько месяцев боец проходит службу.

Поэтому если человек не принимает непосредственного участия в боевых действиях – срок его службы будет 36 месяцев. Если человек воюет 12 месяцев на поле боя, тогда через 18 месяцев он будет иметь право на демобилизацию. Однако при этом государство дает право служить дальше.

Есть другой мотивационный момент для людей, которые имеют право на демобилизацию в связи с семейными обстоятельствами или из-за ранения. Если ты нужен ВСУ и остаешься, то государство тебе оплачивает дополнительно 10 тысяч гривен в месяц,

– добавил Костенко.

Таким образом можно существенно снизить расходы. Ведь на новомобилизованного, который еще не имеет боевого опыта и снаряжения, нужно потратить около 200 тысяч гривен. Зато финансово поощрить уже человека, который определенное время воюет, не только позволит сэкономить, но и в целом улучшить эффективность армии на фронте.

"Мы хотим призвать 500 тысяч и заплатить за это, по последним данным, 790 миллиардов, а мой законопроект в год требует 70 миллиардов гривен, то разница есть. Когда мы идем по пути профессиональной армии, конечно, за полгода это не сделаешь, но нужно, чтобы была концепция", – озвучил общую смету Костенко.

Дискуссия об изменениях в законопроект продолжается.

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