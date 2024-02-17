У законопроєкті мають передбачити мотивацію для як для тих військових, які вже воюють, так і для тих, кого планують мобілізувати. Детальніші про конкретні правки та суми в етері 24 Каналу розповів народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради України Роман Костенко.

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Як може змінитись грошова винагорода для військових

Роман Костенко наголосив, що той, хто підписує контракт в час повномасштабного вторгнення, має отримати фінансову винагороду від 3 до 5 тисяч доларів – залежно від звання.

Депутат також пропонує збільшувати зарплати відповідно до часу, проведеного на полі бою.

Якщо ти провів 6 місяців у бойовому розпорядженні, коефіцієнт зарплати бійця підвищується у півтора раза. Якщо ти отримував 20 – 100 тисяч (мінімальна зарплата), після цього, де б ти не служив, зарплата зростає до 30 – 200 тисяч тощо. Це для того, аби мотивувати бойові підрозділи,

– пояснив Костенко.

Іншим аспектом є знищення техніки. Наприклад, прописано, що за ліквідацію ворожого танку чи САУ екіпаж або окремий боєць може отримати до 10 тисяч доларів.

"Ми порахували, що якщо у 2024 році знищимо 1000 танків, САУ тощо, як це було у 2023 році, то на заохочення особового складу необхідно витратити 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Я впевнений, що ця мотивація дасть поштовх бійцям знищувати більше техніки", – зауважив нардеп.

Робота з ветеранською політикою

Також окремим пунктом йде питання ветеранських виплат. Мінімальні пенсії для бійців, які отримали інвалідність встановлюють за групами:

третя – 15 тисяч гривень;

друга – 20 тисяч гривень;

перша – 25 тисяч гривень.

"Якщо ти 12 місяців був у бойових діях і прослужив 24 місяці, ти маєш право на безплатне розмитнення, завезення будь-якого транспорту для власного користування. Якщо 36 місяців, і не був в бойових діях, то 50% в тебе є пільга на розмитнення транспортного засобу", – навів ще один приклад заохочення Костенко.

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Терміни демобілізації військових

Одним із найважливіших мотиваційних факторів є саме демобілізація. Адже людина, яка йде в армію, має детально розуміти свій подальший шлях. Тож у законопроєкті Костенка є чітко визначені терміни демобілізації залежно від того, де і скільки місяців боєць проходить службу.

Отож якщо людина не бере безпосередньої участі у бойових діях – термін її служби буде 36 місяців. Якщо людина воює 12 місяців на полі бою, тоді через 18 місяців вона матиме право на демобілізацію. Однак при цьому держава дає право служити далі.

Є інший мотиваційний момент для людей, які мають право на демобілізацію у зв'язку з сімейними обставинами чи через поранення. Якщо ти потрібен ЗСУ і залишаєшся, то держава тобі оплачує додатково 10 тисяч гривень на місяць,

– додав Костенко.

У такий спосіб можна суттєво знизити витрати. Адже на новомобілізованого, який ще не має бойового досвіду та спорядження, потрібно витратити близько 200 тисяч гривень. Натомість фінансово заохотити вже людину, яка певний час воює, не лише дозволить зекономити, а й загалом покращити ефективність армії на фронті.

"Ми хочемо призвати 500 тисяч і заплатити за це, за останніми даними, 790 мільярдів, а мій законопроєкт на рік потребує 70 мільярдів гривень, то різниця є. Коли ми йдемо шляхом професійної армії, звичайно, за пів року це не зробиш, але потрібно, щоб була концепція", – озвучив загальний кошторис Костенко.

Дискусія щодо змін до законопроєкту триває.

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