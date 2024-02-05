Когда Сенат США может проголосовать за законопроект с помощью Украине: Маркарова назвала дату

Сенат США обнародовал детали законопроекта о пакете международной помощи США, в том числе для Украины. Речь идет о проекте закона, предусматривающего выделение на поддержку Украины 60 миллиардов долларов.

Маркарова объяснила, когда возможно принятие Сенатом США пакета помощи для Украины.

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Когда Сенат США может принять законопроект

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова объяснила, что голосование за компромиссный законопроект о помощи Украине и Израилю может состояться 7 февраля.

Обнародование законопроекта делает возможным анонсированное накануне лидером демократов в Сенате Чаком Шумером голосование 5 февраля за прекращение дебатов по законодательному инструменту (legislative vehicle) для пакета международной помощи и миграционной реформы, а 7 февраля – голосование уже за сам пакет,

– отметила Маркарова.

В то же время, как отметила посол, впереди следует ожидать дни "очень сложных и очень публичных дебатов вокруг не Украины, а части пакета, которая касается миграционной политики США".

При этом, посол объяснила, что законопроект предусматривает ассигнования в размере 60 миллиардов долларов в части помощи Украине.

Из этой суммы на оборонные расходы предусмотрено 50,43 миллиарда долларов, из которых 48,4 миллиарда долларов предлагается выделить Министерству обороны США на дальнейшую поддержку Украины в ее борьбе с Россией до 31 декабря 2024 года включительно.

Кроме этого, предусмотрены следующие суммы для Украины:

19,85 миллиарда долларов – на пополнение американских военных вооружений и техники, предоставленных Украине из запасов Министерства обороны США;

13,8 миллиарда долларов – на перевооружение Украины через закупку оружия и боеприпасов у оборонно-промышленной базы США;

14,8 миллиарда долларов – на военную подготовку, обмен разведданными, усиление присутствия в зоне ответственности Европейского командования и другие меры поддержки;

8 миллионов долларов для Генерального инспектора Министерства обороны для продолжения надзора за помощью Украине со стороны США.

б) 1,6 миллиарда долларов для внешнего военного финансирования (FMF) для удовлетворения потребностей Украины и других региональных партнеров в противовоздушной обороне, артиллерии, морской безопасности, техническом обслуживании и поддержке;

в) 300 миллионов долларов на помощь Украине в защите ее границ и продвижении верховенства права;

г) 100 миллионов долларов на поддержку программ по разминированию, борьбы с терроризмом и нераспространением оружия массового уничтожения.

На экономическую / финансовую / гражданскую и ядерную безопасность Украины предусмотрено 9,654 миллиарда долларов, включая:

7,85 миллиарда долларов на прямую бюджетную поддержку Украины. Законопроектом предусмотрен запрет на возмещение пенсий за счет прямой бюджетной поддержки США;

1,58 миллиарда долларов на развитие самодостаточной украинской экономики в приоритетных секторах, таких как транспорт и энергетика, а также развитие частного сектора;

25 миллионов долларов должны выделить Офису переходных инициатив USAID для поддержки усилий по восстановлению и повышению устойчивости в Молдове и на украинских территориях, отвоеванных у России;

50 миллионов долларов для реагирования на ситуацию в сфере глобальной продовольственной безопасности, в частности в результате вторжения России в Украину.

149 миллионов долларов должны пойти Национальной администрации по ядерной безопасности США.

Соглашение, которое предусматривает более 60 миллиардов для Украины

Сенат США опубликовал текст соглашения, которая предусматривает договоренности по национальной безопасности и помощь Украине, Израиля и Тайваня. Президент США Джо Байден призвал Конгресс собраться и быстро принять это двухпартийное соглашение. Этот законопроект в Сенате США опубликовали 4 февраля 2024 года.

В законопроекте предусмотрен общий объем средств 118,2 миллиарда долларов. Они включают:

60,1 миллиарда на помощь Украине,

14,1 миллиарда для Израиля,

20,2 миллиарда – на усиление безопасности на границе США,

финансирование гуманитарной помощи на операции в Красном море и на Тайване.

Джо Байден также заявил, что соглашение касается двух других важных приоритетов, выделив Израиль и Украину.

Так, соглашение позволяет США продолжать важную работу вместе с партнерами по всему миру, чтобы отстаивать свободу Украины и поддерживать ее способность защищаться от агрессии России. По словам Байдена, "если мы не остановим аппетит Путина к власти и контролю в Украине, он не будет ограничиваться только Украиной, и расходы для США возрастут".