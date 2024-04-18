Биолаборатории и церкви: трампистка подала странные правки в проект поддержки Украины
Ярая сторонница Дональда Трампа и член Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин подала серию поправок в законопроект по Украине.
Трампистка предложила свои поправки, которые поражают абсурдностью, перед тем, как Палата представителей рассмотрит законопроект о финансировании Украины. Произойдет это уже в конце этой недели.
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Полный перечень поправок можно увидеть на сайте Комитета по вопросам регламента Палаты представителей США, передает 24 Канал.
Одна поправка лучше другой
Марджори Тейлор Грин в частности требует, чтобы любой член Палаты представителей, который проголосовал за законопроект о помощи Украине, был обязан вступить в Вооруженные силы Украины.
Я имею в виду, если вы хотите финансировать войну, почему бы вам не воевать в ней,
– написала Грин на своей странице в Х.
В другой поправке политика говорится о том, что Украина должна "закрыть все свои биолаборатории" и предоставить все данные о таких "исследованиях" правительству США, в противном случае не получит финансирования.
Остальные поправки не слишком лучше предыдущих. В них Грин требует отчет, который бы доказал, что христианские церкви в Украине способны работать без вмешательства правительства, и что никакие средства не могут быть использованы или потрачены до тех пор, "пока правительство Украины не проведет свободные и справедливые выборы".
Помощь Украине от США: кратко
- В феврале 2024 года Сенат проголосовал за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на более чем 95 миллиардов долларов. Однако спикер Майк Джонсон не ставил его на голосование в Палате представителей США. Стоит отметить, что только после этого документ может подписать Джо Байден и помощь начнут предоставлять.
- Недавно Майк Джонсон заявил, что разделит помощь Киеву, Израилю и Тайваню на три отдельных законопроекта. Впоследствии Палата представителей США обнародовала текст дополнительных законопроектов. Там говорится о более 60 миллиардов долларов для Украины и, вероятно, ракеты ATACMS.
- Президент США Джо Байден заявил, что подпишет законопроект Майка Джонсона о помощи Украине, если за него проголосует Конгресс.