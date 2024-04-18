Биолаборатории и церкви: трампистка подала странные правки в проект поддержки Украины

Ярая сторонница Дональда Трампа и член Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин подала серию поправок в законопроект по Украине.

Трампистка предложила свои поправки, которые поражают абсурдностью, перед тем, как Палата представителей рассмотрит законопроект о финансировании Украины. Произойдет это уже в конце этой недели.

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Полный перечень поправок можно увидеть на сайте Комитета по вопросам регламента Палаты представителей США, передает 24 Канал.

Одна поправка лучше другой

Марджори Тейлор Грин в частности требует, чтобы любой член Палаты представителей, который проголосовал за законопроект о помощи Украине, был обязан вступить в Вооруженные силы Украины.

Я имею в виду, если вы хотите финансировать войну, почему бы вам не воевать в ней,

– написала Грин на своей странице в Х.

В другой поправке политика говорится о том, что Украина должна "закрыть все свои биолаборатории" и предоставить все данные о таких "исследованиях" правительству США, в противном случае не получит финансирования.

Остальные поправки не слишком лучше предыдущих. В них Грин требует отчет, который бы доказал, что христианские церкви в Украине способны работать без вмешательства правительства, и что никакие средства не могут быть использованы или потрачены до тех пор, "пока правительство Украины не проведет свободные и справедливые выборы".

Помощь Украине от США: кратко