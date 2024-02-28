Польша может полностью закрыть границу с Украиной: чем это для нее обернется

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о том, что его страна может полностью закрыть границу с Украиной на некоторое время. Это политическое и вынужденное решение, которое демонстрирует, что пока власть не имеет других методов, чтобы уладить ситуацию со своими протестующими.

Такое мнение 24 Каналу высказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, добавив, таким решением фермерам показывают, что идут им на встречу. Однако с другой стороны – это сильно ударит по экономике самой Польши.

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Какие последствия могут ожидать поляков

Польша экспортирует в Украину большую часть товаров внутреннего производства, в частности продуктов. Мы помним, как в 2022 году на украинских полках начали массово появляться польские продукты. Поэтому решение о закрытии границы нельзя рассматривать, как очень желательную или выгодную позицию для польского правительства.

Ее следует оценивать как достаточно проблемный и вынужденный шаг для того, чтобы власть могла сохранить хотя бы какой-то контроль за ситуацией и окончательно не разойтись с позициями протестующих,

– рассказал Ярослав Божко.

Стоит понимать, что протестующие достаточно сильно влияют на польское общество. Власть Польши очень ограничена в возможностях своих действий против фермеров. Она может только осуществлять "точечные действия", например, против провокаторов или людей, которые высыпают зерно, выходят с пророссийскими лозунгами. С самим протестом власть ничего не может сделать.

Украине в такой ситуации надо искать альтернативные пути продажи зерна на мировой рынок. Например, недавно Румыния запустила определенные дополнительные возможности по продаже зерна через ее инфраструктуру. Этим обязательно надо пользоваться и искать пути, чтобы расширить такие возможности.

Могут ли заблокировать движение военной техники

Сейчас этот вопрос остается открытым. Когда Украине говорят о закрытии границ, то политики могут иметь в виду все, что угодно. Например, мы до сих пор не знаем, будут ли закрывать железнодорожное сообщение, или сообщение для частных лиц. Пока мы не увидим самого решения, то сложно говорить о чем-то конкретном.

Я думаю, что в случае с военной техникой, найдут компромиссное решение. Вот, например, мы сейчас говорим, что выезд из Украины для мужчин призывного возраста запрещен. Но это упрощение. На самом деле выезд возможен, но при определенных условиях. Поэтому не факт, что блокирование границы будет касаться всех сфер,

– заметил Ярослав Божко.

Какой может быть реакция ЕС

В этом случае Еврокомиссия выступает на стороне Киева. Всем понятно, что Украина своими методами торговли никак не нарушала правил Евросоюза. Мы не делали ничего, чтобы навредить польскому рынку. Именно польские фермеры начали политическое давление на свое правительство.

Поэтому стоит помнить, что именно польские протестующие требуют пересмотра правил ЕС, чтобы сделать их более выгодными для себя, за счет Украины. В этом есть определенная проблема, но вряд ли Еврокомиссия так легко поддастся на попытки давления.

Что известно о блокировании границы поляками