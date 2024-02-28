Таку думку 24 Каналу висловив голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко, додавши, таким рішенням фермерам показують, що йдуть їм на зустріч. Однак з іншого боку – це сильно вдарить по економіці самої Польщі.

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Які наслідки можуть очікувати на поляків

Польща експортує до України велику частину товарів внутрішнього виробництва, зокрема продуктів. Ми пам'ятаємо, як у 2022 році на українських полицях почали масово з'являтися польські продукти. Тож, з одного боку рішення про закриття кордону не можна розглядати, як дуже бажану чи вигідну позицію для польського уряду.

Її варто оцінювати як достатньо проблемний і вимушений крок для того, щоб влада могла зберегти хоча б якийсь контроль за ситуацією та остаточно не розійтися з позиціями протестувальників,

– розповів Ярослав Божко.

Варто розуміти, що протестувальники досить сильно впливають на польське суспільство. Влада Польщі дуже обмежена в можливостях своїх дій проти фермерів. Вона може лише здійснювати "точкові дії", наприклад, проти провокаторів чи людей, які висипають зерно, виходять з проросійськими лозунгами. З самим протестом влада нічого не може зробити.

Україні в такій ситуації треба шукати альтернативні шляхи продажу зерна на світовий ринок. Наприклад, нещодавно Румунія запустила певні додаткові можливості з продажу зерна через її інфраструктуру. Цим обов'язково треба користуватися і шукати шляхи, щоб розширити такі можливості.

Чи можуть заблокувати рух військової техніки

Наразі це питання залишається відкритим. Коли Україні кажуть про закриття кордонів, то політики можуть мати на увазі все, що завгодно. Наприклад, ми досі не знаємо, чи закриватимуть залізничне сполучення, чи сполучення для приватних осіб. Поки ми не побачимо самого рішення, то складно говорити про щось конкретне.

Я думаю, що у випадку з воєнною технікою, знайдуть компромісне рішення. От, наприклад, ми зараз говоримо, що виїзд з України для чоловіків призовного віку заборонений. Але це спрощення. Насправді виїзд можливий, але за певних умов. Тому не факт, що блокування кордону стосуватиметься усіх сфер,

– зауважив Ярослав Божко.

Якою може бути реакція ЄС

У цьому випадку Єврокомісія виступає на боці Києва. Усім зрозуміло, що Україна своїми методами торгівлі ніяк не порушувала правил Євросоюзу. Ми не робили нічого, щоб нашкодити польському ринку. Саме польські фермери почали політичний тиск на свій уряд.

Також варто пам'ятати, що саме польські протестувальники вимагають перегляду правил ЄС, щоб зробити їх більш вигідними для себе, коштом України. У цьому є певна проблема, але навряд чи Єврокомісія так легко піддасться на спроби тиску.

Що відомо про блокування кордону поляками