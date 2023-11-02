Закрытие границы с Польшей: кто не сможет уехать из Украины в случае забастовки перевозчиков
Источник:ТСН
Польские перевозчики в пятницу, 3 ноября, могут устроить забастовку и перекрыть движение транспорта через границу. Речь идет о всех пунктах пропуска до конца 2023 года.
"УкрАвтопром" сообщал, что польские перевозчики планировали организовать акцию на два месяца. В то же время, украинские чиновники рассказали, что их польские коллеги призвали перевозчиков не устраивать протест.
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Перекроют ли границу польские перевозчики
Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач рассказал, что продолжаются рабочие консультации с коллегами из Министерства инфраструктуры Польши.
У нас есть их позиция, что они не поддерживают протест и направили протестующим соответствующую информацию с призывом не блокировать границу. Параллельно проводим переговоры с профильным директоратом Европейской Комиссии,
– заявил чиновник.
В то же время, ситуацию пытаются наладить наши дипломаты. Вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин сказал журналистам, что во время предыдущих забастовок препятствий для легкового и пассажирского транспорта не было. Ведь тогда ограничения касались только грузовых автомобилей.
"Надеюсь, что в этот раз забастовка не состоится, но риск высок", – заявил Владимир Балин.
Он пояснил, что у польских перевозчиков есть два основных требования:
- первое – непрозрачность работы электронной очереди, ведь они недовольны ее работой. Кстати, у украинской стороны также есть нарекание на нее, это технические вопросы, которые нужно решать;
- второе – чтобы на рынке перевозок Польша – Украина был паритет. Чтобы равное количество перевозок могла осуществлять польская и украинская сторона.
"Главная их цель – равные возможности на рынке. До войны они осуществляли не более 35% перевозок", – заявил Балин.
Соучредитель Международной транспортной ассоциации Украины Игорь Оверко надеется, что польские перевозчики будут пропускать легковой и пассажирский транспорт.
"Забастовки были и раньше. Перекрывали движение на один – два дня преимущественно в пункте пропуска "Ягодин". Вообще есть информация, что на этот раз они передумали, но все же увидим, как будут разворачиваться события", – подытожил Оверко.
Что известно о забастовке польских перевозчиков
- В конце октября "УкрАвтопром" сообщил, что 3 ноября польские перевозчики могут перекрыть польско-украинскую границу к концу 2023 года.
- К таким действиям они хотят прибегнуть из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.
- В частности, они требуют вернуть украинским перевозчикам разрешения, ужесточить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ, невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС, отдельную очередь в Е-очереди для авто на номерах ЕС, отдельную очередь на всех границах для пустых фур, получить доступ к системе "Шлях".
- Из-за вероятной забастовки Министерство инфраструктуры Украины заявило, что наша страна обратилась в ЕС и заявила, что мы готовы к диалогу, где будут равноценно представлены интересы перевозчиков обеих стран.
- После переговоров с директоратом Еврокомиссии по мобильности заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач заявил, что позиция ЕС заключается в том, что соглашение о либерализации перевозок между Украиной и ЕС (транспортный безвиз) будет действовать до июля 2024 года.