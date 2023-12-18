Киевляне получат компенсации из-за закрытой ветки метро: сколько будет стоить проезд

В Киеве с 18 декабря заработает система компенсации поездок из-за вынужденных пересадок на станции метро "Лыбидская". Проезд будет стоить не больше 8 гривен.

С 18 декабря киевляне, вынужденные осуществлять пересадку на автобусы или троллейбусы через закрытые 6 станций "синей" ветки метро, будут получать компенсации. Об этом сообщили в "Киевпасстрансе".

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Система компенсаций

Проезд будет стоить не больше 8 гривен.

Стоимость останется такой же, как до ремонта "синей" ветки. Город компенсирует проезд во временных маршрутах №№ 2-М, 60, 43-К и дополнительные поездки в метро на "синей" ветке,

– сказано в сообщении.

Как будет работать система

Если воспользоваться автобусом 2-м из Теремков до Лыбидской, а затем доехать в центр на метро – одна из двух потраченных поездок вернется на карту.

Такая система будет действовать даже если будут сделаны 2 или 3 вынужденные пересадки. Но время в пути не должно превышать 2 часа, чтобы компенсация сработала.

Для кого действует компенсация

Компенсация действует для пластиковой и цифровой карты и QR-билетов, созданных из поездок.

Карту следует валидировать в наземном транспорте и метро во время каждой пересадки, как обычно. Поездки за вынужденные пересадки возвращаются на карту следующего дня.

Компенсация будет, пока будет продолжаться ремонт между станциями "Демеевская" и "Лыбидская".

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