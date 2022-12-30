У России есть возможности закупать вооружение скрыто, – Юрий Игнат

Тегеран пока сомневается, передавать ли новое оружие россиянам. Власти боятся последствий для Ирана, которые это может спровоцировать.

В то же время вполне возможно, что Россия закупает вооружение не только у этой страны. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в прямом эфире телеканала "Рада".

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Россия может использовать контрабандистские схемы для закупки вооружения

Юрий Игнат предположил, что Россия может закупать вооружение не только у Ирана. У страны-агрессорки есть возможности делать это скрыто по контрабандистских схемах.

Весь мир должен влиять на эти процессы и как можно больше расширять спектр санкций на другие страны, чтобы лишить Россию возможности увеличивать свой потенциал орудий убийств.

– добавил спикер.

Кроме того, у россиян есть большой арсенал советского вооружения. Весь этот лом они понемногу направляют на передовую.

Пока Россия не может улучшать положение в войне, используя высокоточное и эффективное оружие. В отличие от Украины, получающей колоссальную помощь от союзников.

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