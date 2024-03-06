Пока без результата, – Зеленский об инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Президент Чехии предложил странам Евросоюза купить для Украины более 800 артиллерийских снарядов у третьих стран. Зеленский рассказал, на каком этапе реализации находится идея Петра Павела.

На фронте наши защитники очень чувствуют недостаток артиллерийских снарядов. ЕС не может сдержать свое обещание и поставить до марта 2024 года Украине один миллион боеприпасов. По словам Зеленского, пока военные получили от союзников только 30 процентов из обещанного количества оружия, передает 24 Канал.

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Есть положительный прогресс

Сегодня, 6 марта, Зеленский побывал в Одессе вместе с премьером Греции. Во время совместной пресс-конференции президента спросили, как продвигается вопрос обеспечения ВСУ снарядами.

Глава государства прокомментировал инициативу Петра Павела, чешского президента, по закупке артиллерии за пределами Евросоюза.

Справка: Во время Мюнхенской конференции по безопасности Петр Павел заявил, что нашел для Украины 800 тысяч боеприпасов за пределами ЕС – 500 тысяч снарядов 155-миллиметрового калибра и 300 тысяч – 122-миллиметрового. Он призвал членов Евросоюза как можно скорее выкупить их. 26 февраля это предложение обсудили европейские лидеры. Удалось найти часть средств на боеприпасы.

Президент отметил, что есть положительный прогресс.

Но положительный результат сможем оценить только, когда соответствующее количество снарядов будет в Украине,

– в то же время подчеркнул Зеленский.

Пока своеобразным заменителем дефицитного 155-ого калибра выступают дроны. В Украине растет собственное производство БПЛА. Как отметил глава государства, это пока единственная альтернатива дефицита артиллерии.

Дефицит смелости

Зеленский напомнил, что у союзников есть другие виды оружия, которые могли бы усилить украинские позиции на фронте. Речь идет о дальнобойном оружии. Президент считает, что партнеры могли бы его предоставить Украине.

Он намекнул, что если союзники решили помогать нашей стране защищать свою территориальную целостность и свой народ, то не должно быть колебаний, надо делать шаги вперед.

Здесь не может быть дефицита смелости,

– подчеркнул Зеленский.

Когда в Украине будут снаряды

В начале марта во время визита в Вашингтон генеральный директор по вопросам оборонной политики Министерства обороны Чехии Ян Йиреш рассказал, что первая партия закупленных для Украины 155-миллиметровых боеприпасов может поступить в ближайшие недели.

Также чиновник отметил, что ряд стран Европы присоединился к закупке снарядов в "третьих странах". Правда, только после прибытия боеприпасов в Украину раскроют информацию относительно их поставки.