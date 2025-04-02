Яйца по 17 гривен: причастным к хищению средств через закупки Минобороны объявили подозрения

НАБУ и САП разоблачили схему хищения государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для ВСУ во время полномасштабного вторжения. Фигурантам уже объявили подозрения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины. Преступление классифицировано по статьям Уголовного кодекса о растрате, покушение на растрату и легализацию.

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Кому объявили подозрения

Разоблачение преступления состоялось при содействии Государственной аудиторской службы Украины. Следствие по делу продолжается, НАБУ и САП принимают меры по установлению других причастных к преступным действиям лиц. О подозрении уже сообщили:

бывшему руководителю Департамента Министерства обороны Украины;

владелице связанных компаний-поставщиков;

2 руководителям компаний-поставщиков;

физическому лицу.

После внесения предложений по устранению причин и условий "продуктовой сделки" порядок закупки изменили и ввели отдельные пилотные проекты.

Как была устроена схема

По данным следствия, в течение 2022 – 2023 годов обеспечение армии происходило через закупку комплектов пищевых продуктов. Это предусматривало возможность заказывать их по утвержденному каталогу из 409 наименований. Лишь 10% ассортимента составляли овощи, крупы, мясо, вода, зато остальные – специи, желатин и ягоды, которые заказывались изредка или никогда.

Манипулировать ценами поставщикам позволяло то, что цена комплекта формировалась с учетом всех наименований каталога, составляя их среднюю стоимость. На "ходовые" продукты цены завышали, а на малоиспользуемые или несезонные – занижали.

То есть, на первый взгляд, нарушений не было, и цена комплекта не менялась. Правда, картофель, который поставляли тысячами тонн, реализовывался втридорога, а сезонные ягоды и фрукты, которые почти не заказывались, стоили копейки,

– отмечают в НАБУ.