Поставщик питания Минобороны отреагировал на обыски ГБР и СБУ
Источник:"Украинские новости"
Компания "Актив компани", поставляющая продукты для ВСУ, отреагировала на обыски и обвинения от ГБР и СБУ. В компании отрицают, что поставляли продукты по завышенным ценам.
Компания "Актив-компани" заявила, что правоохранители блокируют их работу. Более того, там также заявили, что компания не получила на свои счета никаких средств по контрактам 2023 года.
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Что заявила компания о предоставлении услуг питания ВСУ
В компании заявили, что они не поставляли в Минобороны услуги питания по завышенным ценам. Кроме того, там также сказали, что:
- с начала года компания предоставила услуг Минобороны по обеспечению питанием ВСУ на сотни миллионов гривен, однако никаких денег на счета компании по контрактам 2023 года не поступило;
- правоохранители не смотрели контракты на поставку питания на 2023 год.
Более того, в компании убеждают, что ГБР задержал одного из их региональных менеджеров из-за обвинений в отгрузке продуктов одной из воинских частей "лишь на бумаге".
"Актив-компани" опровергает такие подозрения и будет доказывать невиновность своего сотрудника",
– говорят в компании.
Там также начали говорить, что следственные действия сразу нескольких правоохранительных органов заблокировали их работу, "что в свою очередь делает невозможным своевременную отгрузку продукции военным частям".
"В связи с этим, "Актив-компани" просит правоохранительные органы учитывать специфику работы компании и реализовывать мероприятия оперативного характера без блокировки работы компании", – отметили в "Актив-компане".
Также они заявили, что:
- задержание экс-заместителя минобороны Вячеслава Шаповалова и объявление ему подозрения не имеет к пищевых закупках Минобороны никакого отношения;
- их компания никогда не участвовала в коррупционных схемах;
- "надеются на беспристрастность следственных органов и на то, что политики перестанут подыгрывать сценариям информационных войн, которые сейчас реализуются против Минобороны".
Что известно о скандале с продуктами для Минобороны
- В январе 2023 года СМИ показали копию соглашения, заключенного Минобороны на услуги организации питания в 2023 году для нескольких воинских частей. Ее стоимость составляет 13,16 миллиарда гривен. Журналисты сравнили цены в сделке с ценами на те же продукты в сети магазинов "Сільпо" они оказались завышенными в 2 – 3 раза.
- Алексей Резников объяснял, почему яйца стоили по 17 гривен. В Минобороны сообщили о служебной проверке, а также о подготовке материалов для проведения расследования по распространению заведомо ложных сведений, причиняющих вред интересам обороны в особый период.
- НАБУ и САП возбудили уголовное дело из-за скандальных закупок. Уже 24 января заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Именно он отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.
- 3 февраля Офис генпрокурора сообщил, что в растрате 120 миллионов гривен подозревают двух руководителей предприятий. Им сообщили о подозрении. Они также проверяют причастность должностных лиц Минобороны к противоправной деятельности.