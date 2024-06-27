Минобороны меняет руководство тылового обеспечения ВСУ

Министерство обороны Украины запустило процесс смены руководства и реорганизации Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Также Департамент политики закупок Минобороны инициировал создание коллегиального органа по вопросам организации развития материального обеспечения ВСУ. Этот орган пересмотрит ранее принятую техническую документацию и обеспечит принятие новой в соответствии со стандартами и практиками НАТО.

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Минобороны запустило процесс изменений

В ведомстве отметили, что эти шаги являются принципиальной позицией команды Минобороны, а также частью стратегии по повышению прозрачности и эффективности в системе материального обеспечения ВСУ.

Некоторые технические спецификации были разработаны несколько лет назад, и пока не соответствуют требованиям ведения большой войны. Мы нацелены пересмотреть все спецификации, чтобы допустить к торгам "Государственного оператора тыла" как можно больше местных производителей, и обеспечить ВСУ качественными тыловыми товарами,

– пояснил руководитель Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.

Одной из целей реформы является упрощение доступа для новых производителей и поставщиков к закупкам для нужд ВСУ. Это должно улучшить конкуренцию и, соответственно, цену и качество имущества.

Минобороны также подчеркнуло стремление к обеспечению добропорядочности в управлении ресурсами и материально-техническим обеспечением военных.

Журналисты опубликовали расследование по закупкам Минобороны

На днях в СМИ опубликовали расследование, из которого стало известно, что Министерство обороны закупило фляги для военнослужащих по цене, по меньшей мере втрое выше рыночных цен. Так, на закупку 153 тысяч фляг потратили более 54 миллионов гривен.

В СМИ отмечают, что обычная пластиковая литровая фляга стоила 355 гривны, хотя их можно приобрести за 120 гривен, а аналоги можно найти еще дешевле – по 72 гривны.