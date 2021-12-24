Залог будет немаленький, – журналист предположил, сядет ли Порошенко в тюрьму

Петру Порошенко объявили о подозрении в госизмене. Однако, сядет ли пятый президент в тюрьму – вопрос. Это процесс, который не предполагает быстрого результата.

Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал гендиректор информагентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко. По его словам, процесс затянется на долгое время.

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Порошенко не сядет на домашний арест, – Мартыненко

Мартыненко отметил, что Порошенко не сядет в тюрьму так быстро. Это не произойдет "завтра, послезавтра, в этом и следующем месяце".

Суд присудит ему залог. Залог будет немаленьким или, сказать проще, очень большим. Когда окажется, что он его сможет заплатить, то станет понятно, что Порошенко олигарх,

– подчеркнул журналист.

По его мнению, если дело Порошенко дойдет до суда, то он туда не придет. "Более того, я думаю он не сядет даже на домашний арест", – сообщил Мартыненко.

Адвокаты Петра Порошенко заявили, что ему грозят санкции. Мол, их могут ввести для того, чтобы "лишить оппонента финансовой базы ".

Полное интервью с Александром Мартыненко смотрите уже вскоре на 24 канале!

Подозрение в госизмене Порошенко: коротко