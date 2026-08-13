Залог за Стефанишину внесли: стало известно, кто заплатил 6 миллионов

За бывшую госпожу посол Украины в США Ольгу Стефанишину внесли залог в размере 6 миллионов гривен. Именно эту сумму ранее определил Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Кто внес залог?

Платеж на сумму 6 миллионов гривен поступил от АО "Юридическая фирма "Ильяшев и партнеры"".

Ранее Стефанишина сообщала, что средства для внесения залога предоставят ее бывшие коллеги по бизнесу. Как отмечают "Схемы", сама чиновница ранее была связана с фирмой "Ильяшев и партнеры": в 2020 году компания сообщила о ее присоединении к команде в качестве советника.

Напомним, 6 августа Высший антикоррупционный суд избрал Стефанишиной меру пресечения в виде залога в размере 6 миллионов гривен. После решения суда она заявляла, что не располагает необходимой суммой для внесения залога.

13 августа Стефанишина сообщила, что залог за нее внесут ее бывшие коллеги по бизнесу. В то же время ее защита обжалует решение ВАКС, а 19 августа Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда должна рассмотреть соответствующую жалобу.

Изначально сторона обвинения просила назначить Стефанишиной залог в размере 15 миллионов 312 тысяч гривен. Адвокаты настаивали, что доход их клиентки не превышает 3 миллионов гривен, и просили установить залог не более 10 миллионов гривен.

Ольга Стефанишина получила уведомление о подозрении от антикоррупционных органов 5 августа. Ей инкриминируют незаконное обогащение и недостоверное декларирование.

По словам прокурора САП, по поручению Стефанишиной имущество могли приобретать другие лица. По версии следствия, в ее декларациях могли быть не указаны две квартиры в Киеве, расходы на их ремонт, аренду жилья, пользование автомобилем Mercedes-Benz, авиабилеты и лечение матери.

Во время судебного заседания бывшая чиновница не сдержала эмоций и расплакалась. Она объясняла, что не сможет самостоятельно внести установленный судом залог, потому что после этого у нее может не хватить средств на содержание семьи, обустройство быта после переезда в Украину и оплату услуг адвокатов.