На какие риски пошел Зеленский и может ли Залужный стать политиком: анализ изменений в ВСУ

Владимир Зеленский 8 февраля назначил Александра Сырского новым Главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Сырскому придется стартовать с отрицательных позиций, ведь надо развеять мифы о себе и "соревноваться" с легендаризированным Залужным.

Свои мысли относительно изменений в высшем командовании ВСУ высказали гости программы "Топтема" на 24 Канале с Артемом Овдиенко – военный эксперт Павел Нарожный и политолог Олег Саакян. На какие риски пошел Зеленский, назначив Сырского новым Главкомом, и может ли Залужный стать успешным политиком – читайте далее в материале.

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Какие вызовы встали перед Сырским после назначения

Олег Саакян: Из-за того, что мотивы увольнения Залужного не были объяснены и неочевидны, версия о политических мотивах является наиболее популярной и резонансной в обществе. Потому что "сон сознания всегда порождает разные ужасы" и люди склонны объяснять подобные очень резонансные события всегда путем наиболее эмоциональной версии – той, которая на поверхности.

Однако в промежутке между этим есть другая история – это организационное направление. И одна из вещей, которую достаточно положительно описывают относительно Сырского рядом со всеми другими моментами, которые есть в виде слухов, описаний, даже определенных мемов и прозвищ, звучащих в рядах Вооруженных Сил, – это то, что он довольно неплохой организатор.

И умеет собирать команды, которые работают достаточно качественно и могут генерировать качественнее контент, чем, например, он сам. То есть он умеет собирать вокруг людей, которые сильнее его. Насколько это правда – не знаю.



Зеленский и Сырский / Офис Президента

До этого были слухи, потом их частично подтверждали, что прежде всего в отношении Залужного накопились вопросы именно в организационной части. Относительно того, что целый ряд вопросов, которые существуют системно и хронически в Вооруженных Силах – не решались. И на рубеже перехода от короткой войны к длинной эти проблемы обострились.

Павел Нарожный: За все время пока Залужный был главнокомандующим, мы видели от него три эссе и одну пресс-конференцию. Это очень мало, но эти все коммуникации были очень мощными, очень точечными и четко описывали то, что происходит. От Сырского таких коммуникаций пока не было. То есть были его интервью, были некоторые выступления, но как-то программной статьи мы пока не видели.

Залужный это армейский философ, мыслитель, человек, который думает о будущем, как решать огромные стратегические проблемы на годы вперед. Сырский очень хороший операционный менеджер, он очень хороший организатор, здесь никаких к нему претензий нет.

Когда увидим такую программную статью от Сырского, тогда можем сказать, что он действительно сюда пришел думать, решать стратегические проблемы. То есть когда он покажет свое видение. Если мы этого не увидим, тогда выглядит так, что он просто транслирует мысли из Офиса Президента. Я оптимист и надеюсь, что мы это увидим.

Олег Саакян: Если говорить о Сырском, то есть как минимум два важных фактора:

то, что подтягивается еще ряд боевых полковников и генералов – то, что мы услышали по фамилиям. Это может дать какой-то новый импульс. Посмотрим, как это будет развиваться. По крайней мере, с кем я общался, кто причастен к военной тематике, – довольно неплохие отзывы;

коллективный "Залужный" остается. Пока мы видим, что на ключевых должностях никто из боевых и из руководителей направлений не меняется.

Соответственно, сейчас мы имеем определенный транзитный период, в который действительно Сырскому необходимо продемонстрировать не только Зеленскому план, как мы будем работать, но и обществу. В виде эссе, слайдов – без разницы, какая форма будет выбрана, но это должно быть системное, программное, заявленное им видение того, на что теперь меняется ситуация.

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В любом случае его будут воспринимать как неотъемлемую часть от Зеленского. В Залужном общество видело того, кто из-за своего публичного веса и авторитетности по крайней мере за закрытыми дверями может дискутировать с Зеленским на равных. Хотя понятно, что в обычной ситуации, не доходя до каких-то критичностей, Залужный был подчинен Зеленскому, так же как и Сырский. И приказы являются обязательными к исполнению.

Однако этот его неформальный вес давал подушку безопасности обществу и понимание того, что у нас есть предохранитель, определенный стоп-кран – пусть до последнего дня его никто не будет трогать, но он существует.

С Сырским этого ощущения нет, поэтому ему придется с самого старта, извиняюсь, даже оправдываться перед обществом. Он стартует с отрицательной ситуации, где ему нужно теперь выигрывать и поддержку, и доверие общества, и бороться с теми мифами, страхами, беспокойствами относительно него в обществе, которые уже существуют. Потому что он не человек из ниоткуда. Он человек уже со своим бэкграундом, по которому есть целый ряд созданных образов.

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Олег Саакян: Залужный был амортизатором, он был фактически "бронежилетом" для Зеленского от ситуации на фронте. Теперь так или иначе Сырский будет восприниматься как продолжение Зеленского и неотрывно от него. Соответственно любое изменение характера боевых действий теперь будет персонально в ответственности президента Зеленского.

Поэтому если то, что Залужный больше берег солдат, чем от него якобы требовало руководство, то есть Верховный Главнокомандующий Зеленский, действительно было причиной его замены, то мы это увидим в ближайшее время и это очень серьезно отразится на поддержке Зеленского.



Зеленский наградил Залужного / Офис Президента

Тем более, что сейчас старт происходит уже с отрицательной позиции. Сырскому "соревноваться" с легендаризированным Залужным, ему всегда в спину будет раздаваться: "А при Залужном такого не было, а Залужный бы так не сделал". Причем не реальный Залужный, а уже легендаризированный, который ушел с гордо поднятой головой под аплодисменты всего украинского общества. Поэтому здесь не позавидуешь.

Может ли Залужный стать политиком

Олег Саакян: Залужный идет в ситуации, когда он "на коне". У него есть колоссальный ресурс доверия и авторитетности внутри общества. Если Залужный ушел бы позже, а мы сейчас входим в контекст довольно жесткий, – не факт, что сохранилось бы все это доверие, потому что сейчас его придется конвертировать в принятие довольно сложных решений. Но пока он ушел на высокой ноте. Соответственно у него открытый ресурс, который он может легко конвертировать.

Хочет пойти в научную деятельность – охотно в Украине, в любом вузе за рубежом, он будет всюду гостевым лектором. Хочет конвертировать это в деньги – его книга разойдется сейчас многомиллионными тиражами и любое западное издательство охотно выкупит за сумму с шестью нулями. Его лекции будут расходиться, как горячие пирожки, за большие суммы гонораров. Хочет пойти в политику – он может это конвертировать в политический капитал.

Впрочем, по моему мнению, это был бы самый невыгодный курс конвертации этого капитала, который сегодня имеет Залужный. Пойти в политику в условиях, когда политики по сути нет, когда обостряются фанатские синдромы и противостояние, которое не содержит в себе никакого смысла и конструктивности, – пространства для нее нет.

В этих условиях Залужный имеет все шансы очень легко сжечь этот свой капитал, замазавшись в политике, а не реализовав ее. Он как персона вне политики имеет гораздо больше возможностей быть политическим фактором значительно более весомым, чем Залужный как политик.

Мы в Украине видели много фигур из других сфер, которые шли в политику и просто за бесценок сжигали свой авторитет. Мы видели певцов; видели лидеров общественных мнений; видели журналистов, которые шли в политику, редакторов, мы видели спортсменов; олигархов, о которых говорили, что он уже точно обеспеченный человек, зачем ему воровать, у него достаточно денег; менеджеров банковского сектора и тому подобное.

Идея того, что можно взять человека из смежного сектора, который является замечательным в чем-то своем, и он станет эффективным политиком – выстреливает очень редко. Это скорее лотерея, и таких случаев в столетия можно на пальцах одной руки пересчитать в разных государствах.

Залужный по своему весу – это персона, которая достоверно может стать (эффективным политиком – 24 Канал). А что если нет? Риски того, что Залужный – победоносный генерал и главнокомандующий может быть далеко не столь качественным политиком – очень высоки. Потому что ему придется соревноваться с собой же – легендаризированным как генералом с тем, каким его воспринимает общество. А превзойти самого себя – очень большая задача, даже для такой незаурядной личности как Залужный.

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Так что, по моему мнению, сейчас ни контекст, ни ситуация, собственно, персонально с ним, не способствуют тому, чтобы он реализовал себя как политик. Сейчас как политик он может быть только оппозиционный, если он даже пойдет в эту нишу. А вот как человек, который может продолжать в военной карьере двигаться по разным траекториям, – здесь у него открытое поле с возможностью в будущем конвертировать это в любое другое пространство.

Может ли Залужный вернуться на должность

Олег Саакян: Я не хотел бы сейчас обрисовывать тот сценарий, при котором Залужный может вернуться. Это должна быть очень незаурядная ситуация. Она может быть не очень страшной, однако должна быть такой, что крайне выходить за пределы определенного планомерного развития ситуации.

Это могут быть разные сценарии, и они связаны не только с ситуацией на фронте. Не забывайте, что у россиян есть возможность дотягиваться и вглубь. В частности, это и борьба еще и глубоко в тылах.

Павел Нарожный: Может ли быть какой-то сценарий, что Залужный поменяет Сырского? Я думаю, что нет. То есть, следующий офицер на позицию Главкома – это будет какая-то молодая кровь, это будет кто-то другой. Не Сырский и не Залужный, и не Хомчак (начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак – 24 Канал).



Валерий Залужный / Getty Images

О мобилизации 500 тысяч военных

Павел Нарожный: С военной точки зрения, без учета реакции общества – мы никуда не денемся от мобилизации, люди нужны. Какое количество нужно? Зеленский назвал цифру в 500 тысяч. Залужный в "пинг-понг" отбивал и говорил, что такой цифры не предоставляли. То есть конкретной цифры не предоставляли.

Для меня цифра в 500 тысяч считается абсолютно нереальной, какой-то фантастической. То есть реальная цифра максимум 100 – 200 тысяч. Не одномоментно, а в течение года. Думаю, что речь будет идти о 30 – 50 тысяч в месяц. Приблизительно. Это очень субъективные цифры, о которых мы можем сейчас говорить, какая есть потребность в армии. Кроме того, мы должны понимать, что люди нужны уже сейчас.

Цифра в 500 тысяч может быть нужна, но в течение долгого периода времени, то есть год плюс. Тогда так, мы можем "проглотить".

Заместитель Сырского, когда он был командующим Сухопутных войск, сказал, что мы можем и 100, и 500 тысяч обучить. Но я больше, чем уверен, что эта цифра "100 – 500 тысяч" была с учетом возможностей наших союзников. То есть, чтобы эти люди учились за рубежом.

Зарубежные программы продолжаются. Все наши союзники: Великобритания, Франция, Германия обучают наших новобранцев. Потому что у нас нереально собрать такое количество людей на одном полигоне и там их обучать. Это просто из области фантастики.

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Да, этот закон нужен. Нужна ли электронная повестка? Сложный вопрос. Нужна ли блокировка счетов водительских прав? Сложный вопрос. Есть еще такой обзор интересный, что это практически нереально пропустить через наши суды. Условно, у нас есть 3 миллиона людей, которые являются уклонистами на бумаге. Если 3 миллиона дел приходит в суды, то каждое надо рассмотреть. Это просто нереально сделать, учитывая способности нашей судебной системы.

Поэтому надо искать какие-то другие пути. Мобилизация нужна, закон важен. Вопрос уже его довести до нормального состояния во втором чтении.

Интервью Путина Карлсону может сыграть против России

Олег Саакян: История с Путиным для нас не настолько ужасна, как представляется. Конечно, эти два месседжа пойдут. И понятно, что их будут использовать. В частности, ради них это интервью и было для Путина.

Речь идет о 2 месседжах, которые Владимир Путин проталкивал в своем интервью Такеру Карлсону. В частности, Путин пообещал якобы не воевать с НАТО, а также заговорил якобы Россия всегда готова к переговорам.

Для Карлсона и для трампистов оно было для того, чтобы переложить ответственность за российско-украинскую войну с Путина на Джо Байдена. И рассказать, что это все якобы Байден негодяй, и все плохое от Байдена, а вот Трамп придет и все будет хорошо.

Но кого они этим агитируют? Это агитация католиков за Папу Римского, то есть в своем же информационном пузыре, где и так все живут этими идеями заговоров и для них Трамп – это идол и третье пришествие.

Соответственно, на этом фоне это особо не повлияет внешне. Да, есть определенные неокрепшие умы в США – тех, кто не определился, внутри Республиканской партии. Потому что прежде всего это направлено именно на республиканцев и на то, чтобы сейчас выиграть праймериз и маргинализировать классические части республиканцев. Для этого это сработает, безусловно. Здесь есть негативы.

Но, или это интервью, взято именно Карлсоном – наиболее одиозным американским пропагандистом, с наиболее уничтоженной репутацией вне этого пузыря, как оно повлияет на всех извне? Оно только возмутит. Оно вызовет еще большую мобилизацию, мол, смотрите, какая угроза – они уже Путина притянули к нам в избирательную кампанию.

На этом фоне я уже вижу в США флешмобы: "Не голосуй за Путина, голосуя за Трампа", "Не отдавай голос за Путина" и тому подобное. Это мобилизует и демократов, и часть республиканцев, которые против Трампа и трампистов. И еще больше напугает Европу – тем, что США получили очередную "торпеду под киль", и американская демократия пропустила этот удар. Соответственно, надежда на то, что Соединенные Штаты остаются на плаву, становится еще меньше. Соответственно, надо браться за голову самим и еще больше помогать Украине, и себе в развитии безопасности и обороны.



Путин и Карлсон во время интервью / Скриншот с видео

Также не думаю, что это интервью очень положительно воспримется в Китае, потому что Китай очень не хочет прихода Трампа. И здесь четко идет водораздел между интересами Китая и России, которая заинтересована не столько в приходе Трампа, сколько в хаотизации избирательной кампании в Соединенных Штатах. На самом деле Трамп может быть для них как плюсом, так и минусом.

В общем ситуация с Карлсоном, она является куда более рабочей для нас, чем даже для России.

На что может пойти Трамп, если станет президентом

Олег Саакян: Вся проблема в том, что Трамп сегодня ситуативно непропорционально влиятелен к своему реальному весу в республиканской партии. Он всех шантажирует и угрожает открытой политической расправой в случае, если они сейчас не продемонстрируют свою лояльность к нему.

Если коротко: самый страшный период – это сам избирательный период, его неопределенности, последние месяцы избирательной кампании и первые месяцы после нее. Это даже страшнее, чем сам Трамп. Приход самого Трампа – это 50 на 50. Никто не знает, как он будет действовать. Он может спонтанно принять решение, и мы можем получить что-то такое, на что раньше даже не рассчитывали, так и наоборот.

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Но проблема в том, что он идет делать тотальную зачистку политического поля, институциональной базы Соединенных Штатов. Сейчас они готовят кадры, в частности Heritage Foundation, другие институты, не только на политические должности, но и на административные.

Трамп идет замещать чиновников, то есть американский Deep State. На этом фоне, пока он будет сгребать американскую политическую систему Deep State, которая в прошлый раз откалибровала его и он не может простить, – на этот период США может быть вообще не до внешней политики.

Здесь проблема в том, что мы можем стать заложниками того, что Соединенные Штаты попали в достаточно глубокий конституционный кризис, что они будут парализованы не только в вопросе принятия бюджета, что мы сейчас наблюдаем, а вот берем эту ситуацию – локальный кризис и умножаем ее на 5 или 10. Вот это то, что может ожидать первые месяцы – полгода правления Трампа.