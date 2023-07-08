Российские пленные поздравили Залужного с юбилеем: что пожелали генералу оккупанты

8 июля 2023, 15:07
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3 отдельная штурмовая бригада

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 8 июля отмечает свой 50-летний юбилей. К поздравлениям украинского генерала присоединились также и оккупанты, которых взяли наши защитники в плен.

Российские захватчики пожелали Залужном много лет жизни. Кроме этого, они поблагодарили главнокомандующего за "хорошие условия взятия в плен".

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Залужный получил поздравления от российских пленных

Бойцы 3 штурмовой бригады взяли в плен несколько российских военных. Пленные оккупанты попросили своих родных не переживать за них, а также подчеркнули, что с ними все в порядке.

Также захватчики в очередной раз призвали своих сослуживцев не бояться сдаваться в плен, подчеркнув, что им постоянно врали, и что в Украине к ним нормально относятся.

Это взятие в плен совпало с днем 50-летнего юбилея Валерия Залужного. В связи с этим, оккупанты произнесли свое поздравление украинскому генералу.

Счастья, здоровья, долгих лет жизни. Спасибо за хорошее отношение,
– сказали русские пленные.

Российские пленные поздравили Залужного с юбилеем / Видео 3 штурмовой бригады

Бойцы 3 штурмовой бригады также присоединились к поздравлениям. Военные отметили, что гордятся тем, что они являются частью большой военной семьи ВСУ вместе с Залужным.

Напоследок украинские защитники пожелали главнокомандующему Вооруженными Силами стальной выдержки и мудрых решений.

Валерий Залужный отмечает 50-летие

  • Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный 8 июля отмечает золотую дату. Генералу исполнилось 50 лет. Подробнее о биографии Валерия Залужного – читайте в нашем материале.
  • К поздравлениям присоединились многие публичные лица и военные. Все они пожелали генералу много лет, а также скорейшей победы над российскими захватчиками.
  • В канун праздника журналисты решили посетить родной город Залужного – Звягель в Житомирской области. Там они пообщались с учителями, друзьями и одноклассниками украинского генерала.
  • Поздравили Залужного и звезды. В частности, они выложили в сеть фото с главнокомандующим ВСУ, а также написали ему много теплых слов.

Автор: Владислав Кравцов