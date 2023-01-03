Залужный в разговоре с генералом Милли: враг пытается продвигаться даже по своим трупам
Источник:Главнокомандующий ВСУ
Во вторник, 3 января, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщался с генералом Марком Милли, который является главой объединенного комитета начальников штабов США. Генералы провели первый телефонный разговор в новом году.
Главнокомандующий поделился, что в период с 31 декабря 2022 года по сегодняшний день оккупанты нанесли 14 ударов крылатыми ракетами и использовали 94 иранских дронов-камикадзе типа "Shahed-136". О чем еще сообщил Залужный, читайте в материале 24 Канала.
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Что обсуждали Валерий Залужный и Марк Милли
Генералы обсудили ключевые вопросы относительно хода войны в Украине. В частности:
- Потребности Сил обороны для борьбы с агрессором;
- текущую ситуацию на передовой;
- обстрелы россиянами украинских городов;
- ситуацию на границе с Беларусью.
Что происходит на фронте
Главнокомандующий ВСУ сообщил, что тяжелые бои продолжаются на рубеже Сватово – Кременная и в направлении Лисичанска. Самая сложная ситуация пока на участке Соледар – Бахмут – Майорск.
Оккупанты пытаются продвинуться вперед буквально "по своим трупам". Однако украинские Силы обороны сдерживают противника и не дают пробиться дальше.
На Запорожском направлении защитники Украины держат оборонные позиции, а также препятствуют врагу обстреливать Херсон. Там захватчики целятся по объектам критической инфраструктуры и терроризируют мирных жителей.
В то же время на Донецком направлении ВСУ смогли удержать позиции вокруг Авдеевки и продолжили контрнаступающие действия. Ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой.
Валерий Залужный поблагодарил генерала Марка Милли за его помощь. В частности, за предоставление ЗРК, которые спасают жизнь украинцев.
Я высоко ценю лидерство генерала Милли в предоставлении Украине военной помощи. Взаимное доверие и общее видение помогают повышать возможности украинского войска защищать мирные города и села нашего государства, что является гарантией безопасности во всей Европе,
– констатировал Главнокомандующий ВСУ.
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Итоги 2022 года от Валерия Залужного
- Генерал Валерий Залужный подвел итоги года для Вооруженных Сил Украины. Он отметил ключевые достижения украинских воинов в полномасштабной войне с Россией.
- За 2022 год ВСУ освободили 40% оккупированных с 24 февраля территорий – это 28% всех территорий, которые захватила Россия с 2014 года. Площадь освобожденных территорий – почти 40 тысяч квадратных километров, что примерно равно размеру Швейцарии, Нидерландов или Дании, двум Словениям или четырем Кипрам.
- Украинские защитники ликвидировали более 100 тысяч оккупантов. Другие достижения украинской армии за этот год можно найти в материале по ссылке.