Залужный раздраженно обращается к партнерам: оперативная сводка от Свитана

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал обширное интервью западному изданию The Washington Post. Там он подробно рассказал, какое оружие необходимо нашим войскам, а также то, что не нужно наблюдать за контрнаступлением, как за фильмом, и ожидать мгновенных прорывов, потому что каждый метр дается кровью.

Интервью Залужного в ежедневной оперативной сводке на 24 Канале, в частности, проанализировал и военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. Кроме того, Залужный рассказал и о том, сколько самолетов нужно Украине.

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Интервью Залужного

Свитан рассказал, что готов подписаться под каждым словом Залужного в интервью. Наш генерал уже раздраженно говорит информационному сообществу наших партнеров, что контрнаступление – это не шоу. Война – это трудная работа, которой учатся годами, и мгновенных побед не бывает.

Первая задача ВСУ – это уничтожение российских войск. Это можно делать разными способами, однако для этого нужно военное снаряжение. Военные партнеры Украине дают нам его либо в незначительном количестве, либо до сих пор не могут принять политическое решение по определенным видам вооружения.

Кассетные боеприпасы. Их много в США. Ни мы, ни Россия, ни США не подписывали никаких документов, ограничивающих их использование. Это ускорило бы продвижение наших войск.

Atacms. Если бы ВСУ получили их около 1000 единиц, то уже уничтожили бы все военные объекты россиян на оккупированной территории Украины. 500 – в Крым, 500 – на материковую часть.

F-16. Это быстрота наших войск.

Неудачная атака россиян возле Равнополя

Россияне пытались вернуть себе позиции на Равнопольском выступлении, которое они недавно потеряли. Однако их контратаки не будут иметь здесь никакого успеха. У окупантов уже недостаточно сил и средств для эффективной обороны, поэтому, не зря, они тянут на фронт танки Т-54.



Неудачная атака россиян у Ровно / Скриншот Deep State Map

Для ВСУ атаки россиян на этом плацдарме даже более выгодны, чем их оборона. Уничтожать вражеские войска и технику гораздо проще в чистом поле, когда они двигаются, чем когда сидят в окопах. Кроме того, подобную картину вскоре можно будет наблюдать на Авдеевском выступлении, которое мы уже начинаем подрезать с юга.

Оперативный свод от Свитана: смотрите видео

Россияне рано или поздно отойдут из Бахмута

По словам военного эксперта, рано или поздно россиянам придется уйти из Бахмута. Им выгоднее будет держать оборону на линии Горловка – Попасная – Лисичанск. Это начало Донецкого кряжа. Однако ВСУ не будут в лоб пробивать эту оборону, ведь гораздо выгоднее будет обойти ее либо слева, либо справа.



Россияне отойдут на линию Горловка – Попасная – Лисичанск / Скриншот Deep State Map

Впрочем, скорее всего россияне точно не будут отступать отсюда до саммита НАТО 11 – 12 июля. Однако после него вполне можно ожидать "жеста доброй воли". К тому же, не только на Бахмутско-Соледарском выступлении, но и на других таких выступлениях по всей линии фронта.

Интервью Залужного: главное