"Это четкий сигнал": Залужный и начальник Генштаба Франции обсудили передачу F-16

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Киеве встретился с начальником Генштаба Франции Тьери Бюркаром. В ходе переговоров стороны обсудили передачу Украине истребителей F-16.

Валерий Залужный сообщил, что начальник Объединенного штаба Вооруженных Сил Франции впервые посетил Киев. По его словам, визит генерала армии Тьери Бюркара в Киев – это четкий сигнал поддержки Украины.

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Стороны обсудили потребность Украины в боеприпасах

"Был рад впервые приветствовать в Украине начальника Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генерала армии Тьери Бюркара. Это четкий сигнал поддержки украинской армии со стороны французских коллег в войне против агрессора", – написал главнокомандующий ВСУ.

Залужный рассказал, что вместе с генералом Бюркаром провел содержательные переговоры. В частности, стороны обсуждали истребители F-16 для Украины.

Ознакомил с ситуацией на фронте. Детально остановился на потребности Украины в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, противовоздушной обороне и истребителях F-16,

– говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что стороны договорились продолжать сотрудничество и поддерживать диалог и дальше.

"Со своей стороны, Вооруженные Силы Украины готовы делиться опытом с партнерами по ведению полномасштабной войны. Благодарен генералу Бюркару и народу Франции за помощь. Ценю солидарность и поддержку", – резюмировал Залужный.

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