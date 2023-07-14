"Улыбка осталась такой же": неизвестные факты о детстве и юности Залужного

Во время полномасштабной войны Главнокомандующий ВСУ стал хорошо известен на весь мир. Его называют "Железным генералом". В родном Звягеле рассказали, каким Валерий Залужный был в детстве и юности.

Бывшие одноклассники между собой называют главкома просто Валера. Мечтают о встрече, улыбаются и еле сдерживают слезы, когда рассказывают о нем. Об этом со ссылкой на "Радио Свобода" пишет 24 Канал.

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"Желаю здоровья, господин генерал"

Первая учительница Татьяна Шатульская вспомнила, когда шла в школу, маленький Валерий просил подождать. Далее предлагал поднести сумку. Учительница никогда не делала ему замечаний.

Вот эта улыбка осталась такой, как и была,

– поделилась она.

Пани Татьяна отметила, не удивилась, что Залужный стал военным. В районе, где они жили, находились две воинские части.

Одноклассники вспомнили школьные годы. С уважением отметили, что Валерий Федорович сидел за 4 партой. У него со всеми были дружеские отношения.

Он для меня Валера. Между собой одноклассниками – Валера, но когда уже в переписке связывались, то уже "Желаю здоровья, господин генерал",

– подчеркнула Жанна Васянович.

Заметила, что все девушки заглядывались на будущего главкома. Он был статным, рослым и спортивным.

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"Тогда было просто от Залужного, а сегодня от ЗАЛУЖНОГО"

Одноклассник Сергей Степанюк поделился, что имеет фотографию от Залужного за 1985 год. Заметил, показательно то, что эти маленькие фотографии 2 – 3 вырезали на билет на школу, а оставшиеся уже раздавали самым дорогим друзьям.

Тогда это было просто от Залужного, а сегодня от ЗАЛУЖНОГО,

– подчеркнули одноклассники.

Степанюк заметил, что очень яркие впечатления остались именно после военной подготовки, когда школьникам сделали военное собрание. Ученики жили в казарме, ели в воинской части. Так что первая фотография в форме – в гимнастерке и галифе.

"Хотел стать военным, поэтому очень старался"

После школы Залужный поступил в машиностроительный техникум. При поступлении его средний балл был 3,9. Заканчивал техникум уже с отличием.

Будущий Главнокомандующий учился на прикладной механике. Окончил техникум в 1993 году.

Залужный, я его запомнил. Он бросался в глаза. И это его поведение с чувством собственного достоинства. Хотел стать военным, поэтому очень старался,

– восторженно рассказал преподаватель Бронислав Пекарский.

Городской голова заметил, что генерал стал современной визитной карточкой Звягеля.

Залужный Валерий Федорович – это наша гордость. Я вас уверяю, более скромного человека, чем Валерий Федорович не встречал,

– подчеркнул Николай Боровец.

Добавил, что в родном городе главкому планируют вручить орден. Одноклассники отметили, что хотели бы лично встретиться с Валерием Залужным.

"Я себе представляю, что это будет встреча в 2025 году. Какой-то там очередной юбилей, очень надеемся, что он будет. И юбилей, и Валерий на этом юбилее", – подытожили Ольга и Сергей Степанюки.