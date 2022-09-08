Решающая диспропорция возможностей: что это такое и как она влияет на состояние войны
Главной особенностью военного противостояния ВСУ с россиянами является решающая диспропорция в возможностях. Это определяющее в нынешней войне.
Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что Украине нужно наращивать мощности для того, чтобы наступил стратегический перелом.
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Что такое диспропорция возможностей
Мусиенко напомнил, что о решающей диспропорции в возможностях россии и Украины заявили в совместной статье главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый заместитель главы оборонного комитета Верховной Рады Михаил Забродский.
По его словам, речь идет о том, что россия имеет возможность осуществлять поражение украинских целей, фактически начиная от линии столкновения и заканчивая глубоким тылом.
Диспропорция в том, что у россии, к сожалению, пока есть способности наносить удары и использовать оружие, ракеты, которые могут поражать цели на расстоянии более 2 тысяч километров,
– сказал военный эксперт.
Мы же, отметил он, ограничены в дальности нанесения таких ударов расстоянием до 100 километров. Также Украина ограничена в возможностях авиации, где у россии есть преимущество и, соответственно, больше возможностей наносить удары, в частности, с воздуха.
Мусиенко о решающей диспропорции способностей: смотрите видео
Как предлагается это решать
Мусиенко отметил, что Украине нужно наращивать мощности, в частности, в артиллерии для того, чтобы наступил стратегический перелом в целом, в глобальном противостоянии с россией, не только на этапе какой-то войны.
Мы довольно часто говорим о том, что может быть какое-то переломное сражение, а здесь говорится о переломном моменте вообще стратегически в войне с россией. Поэтому вот эти вещи чрезвычайно важны,
– подчеркнул он.
Залужный и Забродский, заметил военный эксперт, дают ответы на то, как это решить. Первое – это поддержка наших Западных партнеров. И второе – это развитие оборонно-промышленного комплекса Украины. То есть собственное производство оружия, на что так же нужно направлять свои усилия.
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