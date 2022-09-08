Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він наголосив, що Україні потрібно нарощувати потужності для того, щоб настав стратегічний перелом.

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Що таке диспропорція спроможностей

Мусієнко нагадав, що про вирішальну диспропорцію в спроможностях росії й України заявили у спільній статті головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і перший заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Михайло Забродський.

За його словами, мовиться про те, що росія має можливість здійснювати ураження українських цілей, фактично починаючи від лінії зіткнення й закінчуючи глибоким тилом.

Диспропорція в тому, що в росії, на жаль, поки що є спроможності завдавати ударів і використовувати зброю, ракети, які можуть уражати цілі на відстані понад 2 тисячі кілометрів,

– сказав військовий експерт.

Ми ж, зауважив він, наразі обмежені в дальності завдання таких ударів відстанню до 100 кілометрів. Також Україна обмежена у спроможностях авіації, де росія має перевагу й, відповідно, більше можливостей завдавати ударів, зокрема, із повітря.

Мусієнко про вирішальну диспропорцію спроможностей: дивіться відео

Як пропонується це вирішувати

Мусієнко зазначив, що Україні потрібно нарощувати потужності, зокрема, в артилерії для того, щоб настав стратегічний перелом загалом у глобальному протистоянні з росією, не лише на етапі якоїсь війни.

Ми досить часто говоримо про те, що може бути якась переломна битва, а тут мовиться про переломний момент узагалі стратегічно у війні з росією. Тому ось ці речі надзвичайно важливі,

– наголосив він.

Залужний і Забродський, зауважив військовий експерт, дають відповіді щодо того, як це розв'язати. Перше – це підтримка наших Західних партнерів. І друге – це розвиток оборонно-промислового комплексу України. Тобто власне виробництво зброї, на що так само потрібно скеровувати свої зусилля.

До речі! Бійці Збройних Сил України здійснюють контрнаступальні дії на трьох напрямках. Як зазначив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан, на деяких ділянках російський фронт уже посипався.

Ситуація на фронті: останні новини

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