Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він наголосив, що Україні потрібно нарощувати потужності для того, щоб настав стратегічний перелом.
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Що таке диспропорція спроможностей
Мусієнко нагадав, що про вирішальну диспропорцію в спроможностях росії й України заявили у спільній статті головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і перший заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Михайло Забродський.
За його словами, мовиться про те, що росія має можливість здійснювати ураження українських цілей, фактично починаючи від лінії зіткнення й закінчуючи глибоким тилом.
Диспропорція в тому, що в росії, на жаль, поки що є спроможності завдавати ударів і використовувати зброю, ракети, які можуть уражати цілі на відстані понад 2 тисячі кілометрів,
– сказав військовий експерт.
Ми ж, зауважив він, наразі обмежені в дальності завдання таких ударів відстанню до 100 кілометрів. Також Україна обмежена у спроможностях авіації, де росія має перевагу й, відповідно, більше можливостей завдавати ударів, зокрема, із повітря.
Мусієнко про вирішальну диспропорцію спроможностей: дивіться відео
Як пропонується це вирішувати
Мусієнко зазначив, що Україні потрібно нарощувати потужності, зокрема, в артилерії для того, щоб настав стратегічний перелом загалом у глобальному протистоянні з росією, не лише на етапі якоїсь війни.
Ми досить часто говоримо про те, що може бути якась переломна битва, а тут мовиться про переломний момент узагалі стратегічно у війні з росією. Тому ось ці речі надзвичайно важливі,
– наголосив він.
Залужний і Забродський, зауважив військовий експерт, дають відповіді щодо того, як це розв'язати. Перше – це підтримка наших Західних партнерів. І друге – це розвиток оборонно-промислового комплексу України. Тобто власне виробництво зброї, на що так само потрібно скеровувати свої зусилля.
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