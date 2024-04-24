Когда Залужный начнет работу послом в Великобритании: в ОП дали четкий ответ
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже должен начать работать послом в Великобритании. Этот процесс должен состояться в течение ближайших недель.
Об этом в эфире телеканала "КИЕВ24" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он отметил, что большинство процессов относительно начала работы Залужного послом уже находятся на завершающей стадии, передает 24 Канал.
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Залужный уже скоро начнет работать послом
Подоляк подтвердил, что все процессы официально завершены, и осталось решить лишь "некоторые логистические составляющие". Он также заявил, что агреман, предварительное согласие британской стороны, и другие протокольные процедуры подготовлены и готовы к реализации.
Я думаю, это вопрос уже нескольких недель. Некоторые логистические составляющие еще надо решить,
– заявил советник председателя ОП.
Он также сказал, что не видит "политизации" вокруг фамилии Залужного. Подоляк объяснил, что важно говорить об отставках и новых назначениях, но делать это, по его словам, надо "спокойнее".
"Надо спокойнее относиться к любым ротациям украинских кадров. Потому что война – это все же существенное кризисное явление и не все выдерживают нагрузки... И это нормальный процесс для любого здорового общества", – отметил Подоляк.
Экс-главнокомандующий ВСУ стал послом Украины в Британии
- После увольнения с должности главнокомандующего ВСУ Владимир Зеленский 7 марта согласовал генерала Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании. После этого Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман.
- Президент также заверил, что Залужный сам выразил желание развиваться в сфере дипломатии. Президент также считает, что это назначение укрепит союзничество Украины с Лондоном.
- Стоит отметить, что отдельные журналисты писали, что Залужного также якобы уволили с военной службы "по состоянию здоровья", а военно-врачебная комиссия якобы признала его "непригодным к службе". Однако стоит отметить, что по нормам действующего законодательства Залужный не мог стать дипломатом, не уволившись с военной службы. Таким образом этот шаг украинского генерала в контексте назначения его послом выглядит абсолютно и вполне логично.