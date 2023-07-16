Начинаем работать по военным объектам всюду: Жданов объяснил главные тезисы интервью Залужного
Интервью главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный изданию The Washington Post обсуждается уже несколько дней. Ведь его резкие и жесткие заявления о противодействии врагу дают надежду на то, что скоро мы увидим победные действия ВСУ.
Валерий Залужный в своем интервью ответил на важные вопросы, в частности, почему, имея дальнобойные ракеты, мы не наносим удары по территории России, откуда летит вражеская авиация и дроны на Украину. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал.
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Наверное, имеем свое мощное оружие
Он обратил внимание на слова главнокомандующего, который отметил, что ради спасения украинцев он "не должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на территории врага".
Более того, Залужный спрашивает, "чего я должен думать, что я ничего не могу там (на территории России – 24 Канал) делать". Он отметил, что "умирающим детям" безразлично, использует ли Путин ядерное оружие.
Скорее всего, это пролог к тому, что мы начинаем "работать" по военным объектам и по легитимным целям везде на досягаемости наших средств вооружения. И по территории России, и по оккупированным территориям тоже,
– подчеркнул военный эксперт.
Он привел еще одну цитату главнокомандующего, в которой тот отметил, что "во время войны можно и нужно убивать врага на его территории". В то же время, он считает, если партнеры Украины боятся использовать собственное оружие, Украина будет "убивать из своего".
Это означает, по мнению Жданова, что наверняка у нас есть мощное оружие украинского производства, которое способно наносить удары по территории оккупантов.
Олег Жданов прокомментировал заявления Валерия Залужного: смотрите видео
Напоследок пусть полюбуются Черным морем
Следует отметить, что во временно оккупированном Крыму почти каждый день раздаются "хлопки".
"Удивляюсь россиянам, стоящим в пробках на Крымском мосту, чтобы попасть на полуостров. Там каждый день воздушные тревоги, гремят взрывы, стреляет во все стороны российское ПВО, а на части пляжей вырыты окопы. Какой там может быть отдых? Хотя, пусть напоследок полюбуются Черным морем, потому что в дальнейшем будут ездить отдыхать в Краснодар и Геленджик", – отметил Олег Жданов.
Больше о заявлениях Валерия Залужного в интервью
- В интервью изданию The Washington Post главнокомандующий также рассказал о своем понимание победы. По его словам, она будет тогда, когда в Украине "будет армия – может, даже не малая, но она будет гарантировать безопасность детей, которые сейчас ездят в колясках, чтобы они росли, зная, что такого больше не повторится". Он добавил, что это предполагает большой объем работы, а потому "надо начинать сейчас".
- Также Залужный признался, что за 7 месяцев до начала войны планировал уйти в отставку. Однако звонок от Президента Украины помешал его планам. Ведь Владимир Зеленский предложил ему должность главнокомандующего ВСУ.
- Кроме того, генерал считает, что украинская армия должна избавиться от советского наследия. Лично он отремонтировал свой кабинет, обустроенный по советским традициям. После ремонта помещение стало современным и удобным.
- Также он отказался от еще одной традиции с советских времен, когда командующий был "фактически феодалом над своими подчиненными". Залужный ввел новый порядок, когда военные, которые находятся на передовой, могут напрямую обращаться к нему через социальные сети.