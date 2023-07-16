Начинаем работать по военным объектам всюду: Жданов объяснил главные тезисы интервью Залужного

Интервью главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный изданию The Washington Post обсуждается уже несколько дней. Ведь его резкие и жесткие заявления о противодействии врагу дают надежду на то, что скоро мы увидим победные действия ВСУ.

Валерий Залужный в своем интервью ответил на важные вопросы, в частности, почему, имея дальнобойные ракеты, мы не наносим удары по территории России, откуда летит вражеская авиация и дроны на Украину. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал.

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Наверное, имеем свое мощное оружие

Он обратил внимание на слова главнокомандующего, который отметил, что ради спасения украинцев он "не должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на территории врага".

Более того, Залужный спрашивает, "чего я должен думать, что я ничего не могу там (на территории России – 24 Канал) делать". Он отметил, что "умирающим детям" безразлично, использует ли Путин ядерное оружие.

Скорее всего, это пролог к тому, что мы начинаем "работать" по военным объектам и по легитимным целям везде на досягаемости наших средств вооружения. И по территории России, и по оккупированным территориям тоже,

– подчеркнул военный эксперт.

Он привел еще одну цитату главнокомандующего, в которой тот отметил, что "во время войны можно и нужно убивать врага на его территории". В то же время, он считает, если партнеры Украины боятся использовать собственное оружие, Украина будет "убивать из своего".

Это означает, по мнению Жданова, что наверняка у нас есть мощное оружие украинского производства, которое способно наносить удары по территории оккупантов.

Олег Жданов прокомментировал заявления Валерия Залужного: смотрите видео

Напоследок пусть полюбуются Черным морем

Следует отметить, что во временно оккупированном Крыму почти каждый день раздаются "хлопки".

"Удивляюсь россиянам, стоящим в пробках на Крымском мосту, чтобы попасть на полуостров. Там каждый день воздушные тревоги, гремят взрывы, стреляет во все стороны российское ПВО, а на части пляжей вырыты окопы. Какой там может быть отдых? Хотя, пусть напоследок полюбуются Черным морем, потому что в дальнейшем будут ездить отдыхать в Краснодар и Геленджик", – отметил Олег Жданов.

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