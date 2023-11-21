"Самые лучшие": Залужный очаровал сеть фотографией с женой в День Десантно-штурмовых войск ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный очаровал сеть новой фотографией вместе с женой Еленой. На ней они одеты в одинаковые худи с эмблемами Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Супруги сделали общее описание в сети. Селфи с женой главнокомандующий ВСУ опубликовал без лишних слов и сообщений.

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На фотографии Залужный вместе с женой позируют в одинаковых бордовых худи. На них также видны вышитые эмблемы Десантно-штурмовых войск ВСУ с серебряным парашютом с золотыми крыльями, золотым мечом с волнистым лезвием острием вниз. В нижней части эмблемы также заметна серая лента с девизом: "Всегда первые".

Вероятно, таким образом супруги Залужные решили поздравить украинских защитников с профессиональным праздником.



Валерий Залужный опубликовал фотографию вместе с женой Еленой

К слову, редкая общая фотография растрогала сеть. Пользователи активно оставляют комментарии и ставят лайки:

"Самые лучшие!";

"С Днем Десантно-штурмовых войск ВСУ!!! Здоровья и победы!";

"Вы невероятны";

"ДШВ не только вышивка на сердце, буквы ДШВ выгравированы на сердце! ДШВ – навсегда! С праздником, господин Главнокомандующий! С праздником, госпожа лучшая половинка нашего Главнокомандующего!";

"Вы прекрасны".

Залужный поздравил военных с профессиональным праздником

Валерий Залужный поздравил военных с Днем Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что украинские десантники всегда первые, и это не только слова или гало, а жизненный принцип.

Украинский десант всегда на самых сложных отрезках фронта. Всегда там, где победа! Склоняю голову в почете и памяти за каждым десантником, положившим жизнь за Украину, за наше достоинство и свободу в борьбе с российскими оккупантами! Горжусь непобедимыми рыцарями Архистратига Михаила! Мужественные и мудрые, благородные и отважные – это об элите Вооруженных Сил Украины – украинском десанте!

– говорится в сообщении главнокомандующего ВСУ.

Также в сети Залужный опубликовал боевой гимн Десантно-штурмовых войск, выпущенный специально ко дню профессионального праздника.