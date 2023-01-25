Нулевая толерантность к коррупции, – Залужный впервые отреагировал на скандал в Минобороны

В Украине разразился скандал вокруг оборонных закупок продуктов для ВСУ. После этого было открыто уголовное производство, проводились проверки, а в Раду внесли законопроект о прозрачности оборонных закупок.

Также на инцидент отреагировал ряд должностных лиц, в том числе и министр обороны Алексей Резников. 25 января впервые прокомментировал "продуктовый" скандал главнокомандующий Валерий Залужный.

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Система управления должна быть непоколебимой

Он подчеркнул, что, по закону, Минобороны является центральным органом исполнительной власти и военного управления, а в его подчинении находятся:

Вооруженные Силы,

Главное управление разведки,

Госспецтрансслужба.

Сам же министр обороны должен осуществлять военно-политическое и административное руководство ВСУ. Вся эта выстроенная система военного управления должна быть непоколебимой и в мирное время, а в условиях войны тем более.

Нулевая толерантность к коррупции

Вместе с тем после начала полномасштабной войны стремительно выросли и потребности войска. Однако, по словам Валерия Залужного, военнослужащие ВСУ сегодня обеспечены всем необходимым. Речь идет не только о питании надлежащего качества и в достаточном количестве, но и о форме и амуниции.

И при таких увеличенных потребностях, а значит и объемах закупок, в "Минобороны и Вооруженных Силах Украины исповедуется нулевая толерантность к коррупции". Следовательно, по словам главнокомандующего, любая информация о возможных проявлениях этой коррупции должна:

тщательно проверяться,

получать правовую оценку,

получать соответствующее реагирование.

Перевод ответственности или вины подчиненных на руководителей не только вредит делу, но и противоречит управленческим принципам НАТО, на которые мы стремимся перейти,

– написал Валерий Залужный.

А также подчеркнул, что это касается и Министерства обороны, и Вооруженных Сил Украины.

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