Нулевая толерантность к коррупции, – Залужный впервые отреагировал на скандал в Минобороны
Источник:Валерий Залужный
В Украине разразился скандал вокруг оборонных закупок продуктов для ВСУ. После этого было открыто уголовное производство, проводились проверки, а в Раду внесли законопроект о прозрачности оборонных закупок.
Также на инцидент отреагировал ряд должностных лиц, в том числе и министр обороны Алексей Резников. 25 января впервые прокомментировал "продуктовый" скандал главнокомандующий Валерий Залужный.
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Система управления должна быть непоколебимой
Он подчеркнул, что, по закону, Минобороны является центральным органом исполнительной власти и военного управления, а в его подчинении находятся:
- Вооруженные Силы,
- Главное управление разведки,
- Госспецтрансслужба.
Сам же министр обороны должен осуществлять военно-политическое и административное руководство ВСУ. Вся эта выстроенная система военного управления должна быть непоколебимой и в мирное время, а в условиях войны тем более.
Нулевая толерантность к коррупции
Вместе с тем после начала полномасштабной войны стремительно выросли и потребности войска. Однако, по словам Валерия Залужного, военнослужащие ВСУ сегодня обеспечены всем необходимым. Речь идет не только о питании надлежащего качества и в достаточном количестве, но и о форме и амуниции.
И при таких увеличенных потребностях, а значит и объемах закупок, в "Минобороны и Вооруженных Силах Украины исповедуется нулевая толерантность к коррупции". Следовательно, по словам главнокомандующего, любая информация о возможных проявлениях этой коррупции должна:
- тщательно проверяться,
- получать правовую оценку,
- получать соответствующее реагирование.
Перевод ответственности или вины подчиненных на руководителей не только вредит делу, но и противоречит управленческим принципам НАТО, на которые мы стремимся перейти,
– написал Валерий Залужный.
А также подчеркнул, что это касается и Министерства обороны, и Вооруженных Сил Украины.
Скандал с закупками у Минобороны: что известно
- В конце января "Зеркало недели" опубликовало копию соглашения, заключенного 23 декабря Министерством обороны, на услуги организации питания в 2023 году для нескольких воинских частей. Его стоимость составляет 13,16 миллиарда гривен.
- При этом журналисты сравнили цены в соглашении с ценами на те же продукты в сети магазинов "Сильпо" в спальном районе Киева. Цены на наиболее ходовые продукты, которые закупает Минобороны, якобы оказались завышенными в 2 – 3 раза.
- Поэтому в Минобороны сообщили о служебной проверке, а также подготовке материалов для проведения расследования по распространению заведомо ложных сведений, которые наносят ущерб интересам обороны в особый период.
- О проверке закупок, возможных злоупотреблениях в Министерстве обороны и открытом уголовном производстве сообщили также в НАБУ и САП.
- 24 января стало известно, что заместитель Резникова Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Именно он отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.