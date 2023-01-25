Також на скандал відреагувала низка посадовців, зокрема, й міністр оборони Олексій Резніков. 25 січня ж вперше прокоментував обурливі закупівлі головнокомандуючий Валерій Залужний.
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Система управління повинна бути непохитною
Він підкреслив, що із законом, Міноборони є центральним органом виконавчої влади та військового управління, а у його підпорядкуванні якого перебувають:
- Збройні Сили,
- Головне Управління Розвідки,
- Держспецтрансслужба.
Сам же міністр оборони повинен здійснювати військово-політичне та адміністративне керівництво ЗСУ. Уся ця вибудувана система військового управління повинна бути непохитною й в мирний час, а в умовах війни – тим паче.
Нульова толерантність до корупції
Разом з тим після початку повномасштабної війни стрімко зросли й потреби війська. Однак, за словами Валерія Залужного, військовослужбовці ЗСУ сьогодні забезпечені усім необхідним. Мовиться не лише про харчування належної якості та в достатній кількості, а й про форму та амуніцію.
І при таких збільшених потребах, а відтак й об'ємах закупок, у "Міноборони та Збройних Силах України сповідується нульова толерантність до корупції". А відтак, за словами головнокомандуючого, будь-яка інформація про можливі прояви цієї корупції повинна:
- ретельно перевірятися,
- отримувати правову оцінку,
- отримувати відповідне реагування.
Перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти,
– написав Валерій Залужний.
А також підкреслив, що це стосується і Міністерства оборони, і Збройних Сил України.
Скандал з закупівлями в Міноборони: що відомо
- Наприкінці січня "Дзеркало тижня" опублікувало копію угоди, укладеної 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році для декількох військових частин. Її вартість сягає 13,16 мільярда гривень.
- При цьому журналісти порівняли ціни в угоді з цінами на ті ж продукти в мережі магазинів "Сільпо" у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі, які закуповує Міноборони, нібито виявилися завищеними у 2 – 3 рази.
- Через це у Міноборони повідомили про службову перевірку та підготовку матеріалів для проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоди інтересам оборони в особливий період.
- Про перевірку закупівель, можливі зловживання у Мініоборони та відкрите кримінальне провадження повідомили також у НАБУ та САП.
- 24 січня стало відомо, що заступник Резнікова В'ячеслав Шаповалов подав у відставку. Саме він відповідав за тилове забезпечення ЗСУ.