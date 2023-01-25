Також на скандал відреагувала низка посадовців, зокрема, й міністр оборони Олексій Резніков. 25 січня ж вперше прокоментував обурливі закупівлі головнокомандуючий Валерій Залужний.

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Система управління повинна бути непохитною

Він підкреслив, що із законом, Міноборони є центральним органом виконавчої влади та військового управління, а у його підпорядкуванні якого перебувають:

Збройні Сили,

Головне Управління Розвідки,

Держспецтрансслужба.

Сам же міністр оборони повинен здійснювати військово-політичне та адміністративне керівництво ЗСУ. Уся ця вибудувана система військового управління повинна бути непохитною й в мирний час, а в умовах війни – тим паче.

Нульова толерантність до корупції

Разом з тим після початку повномасштабної війни стрімко зросли й потреби війська. Однак, за словами Валерія Залужного, військовослужбовці ЗСУ сьогодні забезпечені усім необхідним. Мовиться не лише про харчування належної якості та в достатній кількості, а й про форму та амуніцію.

І при таких збільшених потребах, а відтак й об'ємах закупок, у "Міноборони та Збройних Силах України сповідується нульова толерантність до корупції". А відтак, за словами головнокомандуючого, будь-яка інформація про можливі прояви цієї корупції повинна:

ретельно перевірятися,

отримувати правову оцінку,

отримувати відповідне реагування.

Перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти,

– написав Валерій Залужний.

А також підкреслив, що це стосується і Міністерства оборони, і Збройних Сил України.

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