Защищать Украину должны все, – Залужный высказался по поводу законопроекта о мобилизации

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект о мобилизации и прохождении военной службы. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный отреагировал на новый проект закона.

Свою позицию он высказал во время закрытого брифинга 26 декабря, передает 24 Канал. По его словам, законопроект создан для справедливости в вопросе мобилизации.

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"Этот закон именно для того, чтобы была справедливость. Защищать Украину должны все", – сказал Главком ВСУ.

Какой должна быть подготовка мобилизованных

Главнокомандующий ВСУ согласен с любыми инициативами, даже повышающими ответственность за попадание человека на фронт неподготовленным.

Такого быть не может. У нас есть отличная возможность использовать как наши возможности, так и возможности наших партнеров – и они уделяют подготовке наших войск большое внимание,

– подчеркнул Залужный.

Главком ВСУ рассказал о подготовке мобилизованных к войне и отдельно уделил внимание молодежи от 18 до 25 лет. Залужный хочет, чтобы в армию приходили люди, которые могут выполнять боевые задания.

Кто работал над новым проектом закона

Кабинет министров Украины 26 декабря внес в Верховную Раду два законопроекта:

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы";

"О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины об усилении ответственности за военные правонарушения".

Инициатором обоих законопроектов указан премьер-министр Денис Шмыгаль. Валерий Залужный подчеркнул, что никаких документов ВСУ не подавали в Кабмин.

Никаких подач каких-либо законопроектов ВСУ или Генштаб ВСУ не делали и не могут делать. Потому что ВСУ и Генштаб лишены такой функции как законодательная инициатива. ВСУ никаких документов Кабмину не подавали,

– сказал Главком.

По его словам, ВСУ работали с Минобороны. Залужный отметил, что в состав рабочей группы вошли представители ВСУ, которые следили за соблюдением механизмов, применяемых в военном управлении. В частности, чтобы на законодательном уровне не приняли те или иные решения, которые могут помешать работе военного командования.

Главнокомандующий ВСУ высказал предположение, что именно Минобороны, вероятно, подавало эти законодательные инициативы в Кабмин.